”PNRR – Fonduri pentru România modernă și reformată”. Lansare proiect

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DIGITALĂ ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE GESTIONARE A FLUXURILOR DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN E URGENȚĂ SATU MARE

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare în calitate de beneficiar implementează proiectul ”INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DIGITALĂ ȘI EXTINDEREA SISTEMELOR DE GESTIONARE A FLUXURILOR DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN E URGENȚĂ SATU MARE”, în parteneriat cu Județul Satu Mare, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7 – Transformare digitală I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină; Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, COD APEL MS-733, având la bază Contractul de finanțare nr.1931/1197/1.3.3/27.11.2024.

Proiectul este gestionat de Ministerul Sănătății, în calitate de Coordonator de reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității serviciilor medicale oferite de către Spitalul Județean de Urgență Satu Mare prin îmbunătățirea fluxurilor informaționale cu sisteme informatice moderne și echipamente IT de ultimă generație care să găzduiască și să mențină aceste sisteme.

Obiective specifice ale proiectului:

Îmbunătățirea rețelelor de comunicații (infrastructura IT) – Componenta 1 Împlementarea și/sau îmbunătățirea software-ului clinic și a interoperabilității – Componenta 2

Rezultatele urmărite prin proiect:

129 echipamente hardware achiziționate și instalate

7 soluții software implementate

6 sisteme/aplicații informatice implementate/ funcționale interconectate și interoperabile cu sistemele existente la nivelul unității sanitare și/sau altor instituții,

60 de persoane instruite și certificate de instruire emise

Valoarea totală a proiectului este de 4.400.999,90 LEI din care:

valoarea maximă a finanțării primite din fonduri nerambursabile este de 3.698.319,25 LEI.

Valoare TVA eligibil din PNRR este de 702.680,65 LEI

Data începerii proiectului: 27.11.2024

Data finalizării proiectului: 30.09.2025

Date de contact:

Adresa: Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Strada Ravensburg, nr. 1, județul Satu Mare.

Telefon: +40(0)261.727.050

E-mail: office@sjusm.ro