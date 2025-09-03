Podul peste râul Talna din Pășunea Mare începe să prindă contur

Lucrările de reabilitare sunt în plină desfășurare, iar conducerea Consiliului Județean Satu Mare s-a asigurat că se totul se desfășoară conform planului.
În ultima perioadă s-au realizat mai multe intervenții importante: armăturile au fost montate, culeele au fost consolidate, iar coloanele podului au fost reparate. Următorul pas în execuție este montarea grinzilor, iar lucrările vor continua până la consolidarea completă a podului, estimată pentru sfârșitul acestui an.
Pentru buna desfășurare a lucrărilor, traficul rutier rămâne restricționat pe DJ 197 în localitățile Pășunea Mare și Coca. Pentru direcția DN19 – Pășunea Mare – Coca – Călinești-Oaș, circulația se desfășoară pe ruta deviată: DN19 – DJ197 – Pășunea Mare – intersecție cu DC80 – Coca – intersecție cu DJ197.