Poliția Locală Satu Mare a depistat persoane fără adăpost sub Podul Transilvania

In noaptea de 02/03.09.2025, politistii locali au efectuat o actiune de verificare a zonelor de pe ambele maluri ale Somesului de sub Podul Transilvania, ocazie cu care au depistat pe malul stang 3 persoane (barbati) care se adăposteau ilegal sub podul nou construit. Acestia au fost identificati ca fiind persoane fara adăpost din municipiul Satu Mare cu vârste cuprinse intre 30 si 52 de ani, care din diverse motive nu mai au acces la locuințele de domiciliu, fapt pentru care au fost sanctionati si îndrumați către Adăpostul de Noapte, dupa ce si-au strans lucrurile personale.

Politia locala Satu Mare da asigurari ca astfel de actiuni vor continua periodic si in alte locatii pentru a mentine un climat de ordine si siguranta pe raza municipiului Satu Mare