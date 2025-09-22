Sâmbătă, 20 septembrie 2025, polițiștii sătmăreni s-au alăturat acțiunii de curățenie națională organizată de „ Let’s Do It, Romania! ”, cel mai mare program de voluntariat de mediu din țară.

Polițiștii și copiii lor au luat parte la acțiunea de ecologizare, contribuind împreună la refacerea ecosistemului și la protejarea naturii.

Scopul activității este de a colecta deșeurile abandonate în mediul înconjurător și de a atrage atenția asupra efectelor negative pe care acestea le au asupra naturii.

Echipați cu mănuși și saci menajeri, polițiștii din diferite structuri au desfășurat activități de ecologizare în zona digului râului Someș, încurajând prin exemplul lor spiritul civic și implicarea comunității.

Prin participarea la acest proiect, oamenii legii își exprimă dorința de a contribui la protejarea mediului, la menținerea unor spații verzi curate și sigure și la consolidarea unei culturi a voluntariatului în rândul cetățenilor.