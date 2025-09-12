PRECIZĂRI. Transurban Satu Mare: „Autogara modernă de pe strada Fabricii este funcțională și pregătită pentru utilizare”

Operatorul public de transport atrage atenția că refuzul altor companii de a folosi autogara ține de motive economice, nu de lipsa condițiilor.



Transurban Satu Mare a transmis o poziție oficială privind situația autogării de pe strada Fabricii nr. 43, considerată cea mai modernă din județ. Deși este complet funcțională, autorizată și dotată cu toate facilitățile necesare, operatorii privați de transport rutier refuză să o utilizeze, preferând să își debarce pasagerii în stații publice.

Autogara – modernă și funcțională

Reprezentanții Transurban subliniază că autogara oferă condiții adaptate nevoilor actuale ale călătorilor: spațiu acoperit, încălzire și climatizare, toalete, apă potabilă și legături bune cu zona centrală a municipiului. „Putem spune fără să ne lăudăm că în acest moment este cea mai modernă autogară din județul Satu Mare”, transmit aceștia.

De aproape doi ani, autogara este folosită ca punct de îmbarcare și debarcare pentru liniile 6, 13 și 18 ale transportului public local. Tot aici funcționează un chioșc pentru bilete și încărcarea cardurilor de călătorie, precum și Compartimentul de management al traficului, care monitorizează zilnic respectarea programului autobuzelor.

Operatorii privați refuză folosirea autogării

Potrivit Transurban, refuzul altor operatori de transport de a utiliza autogara ar fi cauzat de motive economice:

„Constatăm că este mai facil pentru aceștia să debarce călătorii în stații publice, în condiții vitrege, decât într-un spațiu organizat și modern.”

Pentru a veni în sprijinul operatorilor, Consiliul de Administrație al Transurban a aprobat tarife substanțial diminuate pentru folosirea autogării.

Facilități pentru călători

Compania publică de transport își arată disponibilitatea de a adapta traseele astfel încât pasagerii debarcați la autogara de pe strada Fabricii să fie transportați rapid spre zona centrală.

Totodată, Transurban reamintește că elevii înscriși la școlile din municipiu beneficiază de abonamente gratuite, cardurile de călătorie putând fi eliberate la oricare dintre chioșcurile societății.