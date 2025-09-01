Prefectul Altfatter Tamás a participat la numirea unui nou inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Judetean Satu Mare

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a participat astăzi la ceremonia oficială prilejuită de numirea noului inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare.

Începând cu data de 01 septembrie 2025, prin Ordinul ministrului educației nr. 5893 din data de 27.08.2025, doamna profesoară Ruxandra Chivulescu a fost numită, prin detașare în interesul învățământului, în funcția de inspector școlar general, până la organizarea concursului de către Ministerul Educației și Cercetării, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2025-2026, cu rezervarea catedrei pe care este titulară. Numirea sa marchează un nou început în conducerea învățământului sătmărean, cu obiectivul de a continua proiectele deja demarate și de a răspunde provocărilor actuale ale sistemului educațional.

Totodată, prin Ordinul ministrului educației nr. 5490 din 20.08.2025, s-a aprobat eliberarea din funcție a doamnei Anișoara Boitor, mandatul dumneaei la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare ajungând astfel la final. Aceasta și-a exercitat atribuțiile de inspector școlar general începând cu anul 2020, în baza ordinului Ministerului Educației și Cercetării din 27 mai 2020. În cei peste cinci ani de activitate la vârful instituției, doamna Anișoara Boitor a coordonat numeroase proiecte educaționale și a gestionat, împreună cu echipa de conducere, atât provocările generate de perioada pandemiei, cât și procesele de modernizare și adaptare a învățământului județean la noile cerințe.

Numirea unui nou inspector școlar general reprezintă un moment de continuitate și responsabilitate pentru întregul sistem educațional din județ, fiind așteptată consolidarea parteneriatului dintre instituțiile statului și mediul școlar, în beneficiul elevilor și cadrelor didactice.

„Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare reprezintă un efort comun, realizat în echipă, alături de cei doi inspectori școlari generali adjuncți, doamna Mariana Sălăgean și domnul Lucaci Denes, întregul aparat de specialitate al inspectoratului, autoritățile publice județene și locale, directorii unităților de învățământ, primarii din județ, dar și părinți, care au un rol esențial în susținerea parcursului educațional al copiilor. Educația este un pilon fundamental pentru dezvoltarea comunității noastre, iar cooperarea dintre toate aceste structuri este garanția unui învățământ de calitate, orientat spre viitorul elevilor și spre sprijinirea cadrelor didactice în activitatea lor.” – prefect Altfatter Tamás