PRIETENIE Satu Mare, prezent la Zilele Orașului Veľké Kapušany

Legături culturale și proiecte comune între comunitățile din România și Slovacia

Relațiile de colaborare și prietenie dintre municipiul Satu Mare și orașul Veľké Kapušany au fost consolidate prin participarea delegației sătmărene la ediția 2025 a Zilelor Orașului Veľké Kapušany. Evenimentul a oferit cadrul ideal pentru schimburi culturale, dialog și noi oportunități de parteneriat.

Cultură și tradiție, unite prin prietenie

În cadrul manifestărilor, autoritățile locale slovace au reușit să îmbine spectacole folclorice de înaltă ținută cu expoziții de artă, ateliere și proiecte educaționale. Acestea au pus în valoare patrimoniul cultural local și au creat un spațiu de dialog intercultural.

Oportunități pentru viitor

Participarea municipiului Satu Mare la sărbătoarea comunității din Slovacia a deschis noi perspective pentru dezvoltarea unor proiecte comune, cu beneficii reciproce în domeniile culturii, educației și cooperării transfrontaliere.