Primăria Ardud anunță sesiunea a II-a de repartizare a locuințelor ANL pentru tineri

Primăria Orașului Ardud informează cetățenii că, în perioada 11 – 26 septembrie 2025, are loc sesiunea a II-a de preluare a dosarelor pentru repartizarea locuințelor destinate închirierii pentru tineri, construite prin programul A.N.L. (Agenția Națională pentru Locuințe).

În acest interval, solicitanții pot depune cereri noi sau pot actualiza cererile deja depuse, la Registratura Primăriei Orașului Ardud, respectând normele aprobate privind documentele obligatorii care trebuie incluse în dosarul de solicitare.

Programul de preluare a documentelor:

Luni – Joi: 09:00 – 15:00

Vineri: 09:00 – 13:00

Reprezentanții administrației locale subliniază importanța prezentării complete a documentației necesare pentru a evita respingerea cererilor. Lista actelor solicitate poate fi consultată la sediul Primăriei Ardud sau pe site-ul oficial.

Prin acest program, Primăria și Consiliul Local Ardud sprijină integrarea tinerilor în comunitate, oferindu-le posibilitatea de a beneficia de locuințe moderne, în condiții avantajoase de închiriere.