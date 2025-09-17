Primăria Homoroade caută secretar general. Când au loc înscrierile și concursul

Primăria Comunei Homoroade anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă – Secretar General al UAT Comuna Homoroade.

Procedura de selecție are loc în baza prevederilor Codului Administrativ și a actelor normative în vigoare privind ocuparea funcțiilor publice.

Înscrierile se pot face până la data de 29 septembrie 2025, de luni până joi, în intervalul orar 8 16, iar vineri în intervalul oral 8 – 14.

Proba scrisă va avea loc pe data de 9 octombrie 2025 la ora 10:00.

Proba interviu se va afișa pe site-ul instituției odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei, din localitatea Homorodu de Mijloc, nr. 262, etajul 1, comuna Homoroade, județul Satu Mare.

Relația suplimentare pot fi obținute la secretaralul comisiei de concurs doamna Tătar Alexandra Mihaela, consilier asistent, telefon 0752 925439 sau pe email office@ primăria homorode.ro

Funcția de Secretar General este una esențială în buna desfășurare a activității administrației locale, având rolul de a coordona activitatea aparatului de specialitate și de a asigura respectarea legalității în actele emise de autoritatea locală.

Cei interesați de această oportunitate profesională sunt invitați să consulte anunțul complet al concursului, disponibil pe site-ul instituției sau la sediul Primăriei Homoroade, pentru a afla detalii privind calendarul probelor și condițiile de participare.