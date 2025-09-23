Primul strat de asfalt pe strada Toamnei – o nouă etapă în modernizarea infrastructurii din Satu Mare

Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din municipiul Satu Mare continuă, iar strada Toamnei este cea mai recentă arteră intrată în proces de reabilitare. În aceste zile, a fost turnat primul strat de asfalt, marcând o etapă importantă în derularea proiectului.

Reabilitarea străzii Toamnei face parte din programul amplu de modernizare a infrastructurii, prin care municipalitatea își propune să ofere cetățenilor condiții mai bune de trafic, siguranță sporită și un aspect urban îmbunătățit.