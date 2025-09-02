Program de licență în Informatică Economică și Masterat în Consiliere Școlară și Asistență Psihopedagogică- două noi programe de studiu la extensia UVVG din Baia Mare

Interviu cu lect. univ. Ioan Liviu Tăut, directorul extensiei maramureșene a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Cea de-a doua sesiune de înscrieri pentru admiterea în anul universitar 2025-2026 la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este deschisă pentru toți cei care doresc să își pună bazele unei cariere solide în domenii de interes. Pe lângă deja cunoscutele programe de studiu pe care universitatea arădeană le oferă, extensia UVVG Baia Mare și-a diversificat în acest an cu nouă noi opțiuni interesante. E vorba despre un program de licență în informatică economică, respectiv un masterat în consiliere școlară și asistență psihopedagogică.

Legat de acest subiect și despre înscrierile care se pot înregistra accesând www.admitere.uvvg.ro precum și despre ce reprezintă extensia Baia Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad pentru învățământul românesc, am stat de vorbă cu lect. univ. Ioan Liviu Tăut, directorul structurii de învățământ superior din județul Maramureș.