Program de licență în Informatică Economică și Masterat în Consiliere Școlară și Asistență Psihopedagogică- două noi programe de studiu la extensia UVVG din Baia Mare

Interviu cu lect. univ. Ioan Liviu Tăut, directorul extensiei maramureșene a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
Cea de-a doua sesiune de înscrieri pentru admiterea în anul universitar 2025-2026 la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este deschisă pentru toți cei care doresc să își pună bazele unei cariere solide în domenii de interes. Pe lângă deja cunoscutele programe de studiu pe care universitatea arădeană le oferă, extensia UVVG Baia Mare și-a diversificat în acest an cu nouă noi opțiuni interesante. E vorba despre un program de licență în informatică economică, respectiv un masterat în consiliere școlară și asistență psihopedagogică.
Legat de acest subiect și despre înscrierile care se pot înregistra accesând www.admitere.uvvg.ro precum și despre ce reprezintă extensia Baia Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad pentru învățământul românesc, am stat de vorbă cu lect. univ. Ioan Liviu Tăut, directorul structurii de învățământ superior din județul Maramureș.
- Domnule Ioan Tăut, observăm în oferta Universității de Vest „Vasile Goldiș” pentru Baia Mare programe de studiu noi și cu potențial mare de integrare în piața muncii a absolvenților.
- Da, așa este. Din acest an, UVVG oferă Programul de studii la nivel licență Informatică economică – în regim dual și Consiliere Școlară și Asistență Psihopedagogică, la nivel de masterat.
- Ce presupune acest învățământ dual?
- Tinerii care aleg această formă de pregătire au acces la un pachet complet de avantaje, în primul rând stagiul amplu de practică în companii partenere care le asigură îmbinarea cunoștințelor teoretice cu cele practice. Astfel, studenții obțin experiență profesională încă din timpul facultății, înțeleg mai bine cum se aplică teoria în practică și capătă o imagine clară a exigențelor unui loc de muncă real. Pe lângă dobândirea de competențe digitale și economice, studenții își dezvoltă abilități transversale precum comunicarea în echipă, gândirea critică sau adaptabilitatea la schimbare – esențiale într-un mediu de afaceri dinamic.
- Ce programe mai sunt disponibile pentru sesiunea din septembrie?
- Pentru sesiunea din luna septembrie a.c. mai avem locuri disponibile la Programele de studii (Licență): Drept, Contabilitate și informatică de gestiune, Informatică economică, iar la Programul de studii de masterat vom continua înscrierile la specializarea „Consiliere școlară și asistență psihopedagogică”.
- Ne aflăm în cea de-a doua sesiune de înscrieri. Cum a fost prima sesiune din iulie?Cum a fost procesul de admitere din acest an?
- Procesul de admitere din acest an a fost marcat într-o oarecare măsură de schimbările socio-politice și economice care au loc în societatea românească, în învățământul preuniversitar și în economia de piață. La Programul de studiu Pedagogia învățământului primar și preșcolar au fost ocupate toate cele 50 de locuri iar la celelalte programe mai avem locuri disponibile pentru cei care nu au reușit încă să ocupe un loc în prima sesiune.
- Ca să asigurăm cititorilor noștri o viziune clară asupra a ceea ce înseamnă UVVG Baia Mare, spuneți-ne vă rugăm câteva cuvinte despre parcursul acestei structuri. Majoritatea știm că UVVG se poate mândri cu o experiență de 35 de ani în peisajul învățământului superior românesc, însă cred că aripa băimăreană a acesteia este mai tânără.
- Așa este. Extensia din Baia Mare a Universității de Vest “Vasile Goldiș“ Arad are un parcurs impresionant, fiind înființată în anul 1998, an în care au fost autorizate primele specializări cu învățământ de lungă durată (4 ani) respectiv Istorie–Geografie și Jurnalism – Limba și Literatura Engleză. Varietatea ofertei educaționale a sporit an de an, iar Extensia s-a adaptat nevoilor de învățământ din punct de vedere al bazei didactico-materiale. Succesele realizate în cei peste 25 de ani de activitate evidențiază faptul că oameni de calitate, buni profesioniști și dascăli adevărați, oameni de suflet au dorit și au reușit să facă din această instituție de învățământ superior, din peisajul educațional universitar maramureșean, o unitate de referință.
- Oferiți programe de studiu interesante și atractive, însă aș dori să vă întreb cum sprijiniți inserția profesională a absolvenților în piața muncii?
- Inserția profesională a absolvenților este un obiect major al universității noastre și se realizează printr-un amplu parteneriat cu autoritățile și administrațiile publice locale precum și cu agenții economici din județul Maramureș, adaptând în permanență învățământul universitar la cerințele pieței muncii.
- Studenții dumneavoastră au și acces la programe de internaționalizare? Mă refer desigur la oportunități de a face schimburi de experiență în alte state ale lumii pe subiectele de studiu din cadrul facultății?
- Studenții Extensiei Baia Mare au multiple oportunități de internaționalizare prin accesarea Programelor Erasmus și Erasmus+, vizite de documentare și schimburi de experiență cu studenții de la universități de prestigiu din spațiul U.E. și non-U.E.
- Un aspect deloc de neglijat având în vedere globalizarea resimțită în mai toate domeniile de activitate. Trebuie să ne pregătim tinerii pentru ziua de mâine. Din acest motiv aș dori să știm ce înseamnă pentru dumneavoastră deviza „Pregătit pentru viață și format pentru piața forței de muncă”?
- Deviza „Pregătit pentru viață și format pentru piața forței de muncă” presupune armonizarea învățământului academic prin reorganizarea și structurarea ofertei curriculare în acord cu nevoile studenților din cadrul diferitelor programe de studii oferindu-le instrumente moderne și inovative prin care să dobândească un set de atitudini și valori utile în confruntarea cu provocările vieții.
- La finalul discuției, aș dori să văîntreb ce mesaj aveți pentru tinerii care se gândesc să urmeze cursuri universitare. De ce ar alege Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”?
- ÎNDEMN tinerii absolvenți ai învățământului liceal din Maramureș să se înscrie la Programele de studii oferite de Extensia Baia Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș”Arad pentru a putea beneficia din plin de oportunitățile pe care le oferim: calitatea superioară a învățământului universitar; cadre didactice cu o bogată experiență în domeniu; proiecte și programe care le permit studenților să se dezvolte ca cetățeni activi, capabili să își valorifice la maximum potențialul personal; un mediu academic familial, cald și prietenos care stimulează performanța și succesul pe multiple planuri. Sunt aspecte extrem de importante după care ne ghidăm modul în care funcționăm ca structură academică și ca oameni. Așteptăm tinerii să se înscrie la programele noastre de studiu, platforma online www.admitere.uvvg.ro fiind deschisă.
- Vă mulțumim pentru timpul acordat și vă dorim mult succes în noul an universitar care stă să bată la ușă.
- Și eu vă mulțumesc.