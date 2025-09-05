Proiectul ȘCOLI SALVATOARE DE RÂURI implementat în cadrul Programului ERASMUS+, s-a finalizat cu succes

Cooperarea internațională a instituțiilor de învățământ în protejarea Tisei și a afluenților (r.Someș, r.Crasna, r.Tur).

Proiectul a fost lansat în 2023 la inițiativa și conducerea Asociației PET Kupa din Ungaria, ca o continuare a proiectului anterior „Cinci țări, un râu – 5 în 1”, alături de partenerii : Asociația Ecologică și Umanitară Copacul Vieții – ROMÂNIA, Asociația pentru Protecția Naturii – SERBIA și Școala Gimnazială Drugeth UCRAINA și nu în ultimul rând partenerul profesionalAsociația Federația Serviciilor și Producătorilor de Mediu – UNGARIA.

Proiectul a avut ca scop crearea unei rețele școlare internaționale de-a lungul Tisei și a afluenților r.Someș, r.Crasna și r.Tur, în care elevii și profesorii să lucreze împreună în echipă pentru a proteja cursurile de apă dar și sensibilizarea acestora cu privire la importanța protecției mediului prin educarea lor în spirit ecologic.

Din județul Satu Mare au participat la proiect următoarele unități de învățământ:

Școlile Gimnaziale: Viorel SălăgeanBeltiug, Ion Barbu Ambud, Bem JózsefCărăşeu, Oar, Mihai Viteazul Moftinul Mic, Berveni, Csűry Bálint Agriṣ, Halmeu,Turulung ṣi liceele din Municipiul Satu Mare: Liceul Teologic Romano-Catolic Hám János ṣi Liceul de Arte Aurel Popp.

Asociația Ecologică și Umanitară Copacul vieții s-a alăturat cu bucurie și entuziasm acestei inițiative, aceasta reprezentând pentru asociație o nouă provocare dar și o oportunitate în extinderea colaborării cu organizații din alte țări într-un domeniu prioritar al protecției mediului.

In perioada de implementare a proiectului (ianuarie 2023-31 august 2025), s-au desfășurat numeroase activități în contextul obiectivelor proiectului:

Adoptarea Râurilor

Ca parte a proiectului, 11 școli din județul Satu Mare și câte 10 școli din celelalte trei țări, s-au alăturat rețelei Școlilor Salvatoare de Râuri. Din fiecare școală au participat activ în medie 10-30 de elevi și 2-3 profesori, astfel încât mesajele programului au ajuns la un total de aproximativ 1.000 de elevi. Fiecare instituție școlară a adoptat o secțiune de râu din apropierea propriei școli, pe care a marcat-o apoi cu indicatoare și a început colectarea regulată a deșeurilor din zonă.

Manualul Salvatorilor de Râuri

Rezultatul remarcabil al proiectului este crearea Manualului de Salvare a Râurilor, în patru volume, care oferă materiale didactice practice, planuri de lecție, resurse descărcabile și prezentări pentru profesori și educatori de mediu. Manualul este disponibil în cinci limbi – maghiară, sârbă, ucraineană, română și engleză – și este disponibil atât în format tipărit, cât și online.

Împărtășirea cunoștințelor a fost, de asemenea, consolidată prin evenimente de multiplicare, inclusiv atelierul profesional organizat la Satu Mare și lansarea cărții la Budapesta, la Facultatea de Științe Sociale a Universității Eötvös Loránd, unde educatorii, profesorii și organizațiile civile au putut afla despre rezultatele proiectului.

Pe parcursul implementării proiectului, elevii Școlilor Salvatoare de Râuri au trebuit să însușească și, sub îndrumarea profesorilor lor, să prelucreze materialele curriculare din Manualul Salvatorilor de Râuri. Elevii au devenit adevărați „salvatori de râu” pe măsură ce au avansat cu acumularea cunoștințelor din cele 4 volume. Prin parcurgerea primelor trei volume, au avansat de la matelot la pirat și apoi la căpitan, stăpânind în mod jucăuș elementele de bază ale protecției mediului și a apei.

De asemenea, au fost realizate o serie de videoclipuri pentru proiect, care arată cum orice instituție poate deveni o școală de salvare a râurilor, ce sarcini îi așteaptă pe participanți și cum pot contribui la protejarea Tisei și a afluenților săi.

Tabăra Internațională de Salvare de Râuri

Tabăra Internațională de Salvare de Râuri, desfășurată la Szolnok și Kisköre în Ungaria în iunie 2025 ca eveniment de închidere a proiectului, a fost o experiență de neuitat, la care au putut participa elevii și profesorii lor de la cele mai performante școli din țările partenere și cei care au obținut primul loc în competiția națională. Din județul Satu Mare a participat echipa Școlii Gimnaziale „Viorel Sălăgean” Beltiug.

Asociația PET Kupa este încrezătoare că inițiativa va continua pe termen lung și că tot mai multe școli se vor alătura rețelei internaționale care lucrează pentru a proteja apele noastre vii:

„Am construit o rețea de partajare a cunoștințelor care depășește granițele – și sperăm că aceasta va consolida comunitățile care protejează Tisa pentru mult timp de acum înainte.”

Informații despre proiect și rezultatele obținute pot fi vizualizate accesând următoarele linkuri:

Descriere detaliată a proiectului și oportunitatea de a participa:

https://tisztatisza.eu/folyomento_iskola/

Interfață de descărcare gratuită pentru capitolele Manualului de Salvare a Râurilor:

https://tisztatisza.eu/konyvek/

Videoclipuri care prezintă Școlile de Salvare a Râurilor:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2F4YEGc6pgTN5mfuBnvVvioSRS179Wm_