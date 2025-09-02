Promovarea  alimentației  sĂnĂtoase  și  activitĂții  fizice

În perioada septembrie-octombrie 2025 la nivel național se derulează campania de informare-educare-comunicare având ca temă promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice.

Campania, intitulată „Fii activ, mănâncă sănătos!”, este o inițiativă concepută pentru a educa și implica grupurile țintă pentru a face schimbări sustenabile ale stilului de viață.

Acestă campanie urmărește:

creșterea nivelului de informare a copiilor, adolescenților și familiilor acestora privind efectele benefice ale alimentației sănătoase și ale activității fizice asupra sănătații

promovarea activității fizice la locul de muncă pentru angajații cu activitate de birou și promovarea activității fizice în rândul vârstnicilor.

Măsurile de educație pentru sănătate trebuie implementate pe tot parcursul vieții, începând încă din copilărie, deoarece au potențialul de a duce la adoptarea de obiceiuri sănătoase pe termen lung și de a preveni comportamentele la risc pentru sănătate. Alimentația nesănătoasă și lipsa activității fizice sunt factori de risc importanți pentru apariția mai multor boli cronice, inclusiv a obezității, atât la adulți, cât și la copii. Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS): „Educația pentru sănătate în școli este o investiție strategică, care trebuie începută devreme pentru a construi o fundație solidă pentru o viață sănătoasă.”

Recomandările OMS pentru copii și adolescenți sunt:

legumele și fructele trebuie consumate zilnic, cel puțin 400 g sau cinci porții, ceea ce reduce riscul de boli cronice netransmisibile și asigură un aport zilnic adecvat de fibre alimentare

reducerea cantității totale de grăsimi la mai puțin de 30% din aportul total de energie ajută la prevenirea creșterii nesănătoase în greutate;

activitatea fizică moderată-viguroasă trebuie practicată cel puțin 60 de minute zilnic.

Atât la adulți, cât și la copii, aportul de zahăr adăugat ar trebui redus la mai puțin de 10% din aportul total de energie, deoarece excesul de glucide din alimente și băuturi bogate în zaharuri contribuie la creșterea nesănătoasă în greutate, chiar obezitate. Alimentația nesănătoasă și lipsa activității fizice regulate sunt factori de risc pentru creșterea grăsimilor în sânge, boli cardiovasculare, hipertensiune arterială, diabet zaharat, artroze.

Colectarea și analiza datelor din cadrul Inițiativei Europene de Supraveghere a Obezității în Copilărie (COSI) a OMS, efectuată în perioada 2022-2024, arată faptul că, supraponderalitatea și obezitatea în copilărie rămân o provocare importantă a sănătății publice în Regiunea Europeană a OMS. Astfel, la nivel european, aproape unul din trei copii de vârstă școlară este supraponderal și unul din opt suferă de obezitate. În România, media prevalenței supraponderalității la băieți și fete în rândul copiilor din ciclul primar (cu vârsta între 7-9 ani) este 28%, iar a obezității 12%.

Studiul internațional privind comportamentul de sănătate la copiii de vârstă școlară, HBSC (Health Behaviour in School Children) din 2023, reliefează faptul că practicarea de activități fizice în rândul copiilor și adolescenților este deficitară, neajungând la durata, intensitatea și frecvența recomandată pentru a aduce beneficii stării de sănătate.

Trebuie să încurajăm copiii să facă alegeri alimentare mai sănătoase și să mențină un stil de viață activ pentru o stare bună de sănătate pe termen lung. Reducerea dulciurilor în alimentație și creșterea consumului de fructe, respectiv consumul de apă în locul sucurilor de toate felurile, alegerea mersului pe jos în locul deplasării cu autovehicule – toate acestea ar fi niște pași foarte importanți în schimbarea stilului de viață spre bine. Pentru a sprijini alegerile corecte este nevoie să conștientizăm că de marketingul agresiv pentru produsele alimentare bogate zahăr, grăsimi și sare are o influență negativă asupra tiparelor de consum, afectând pe termen lung sănătatea.

Punerea în aplicare a unor schimbări eficiente de creștere a nivelului de activitate fizică a adulților și vârstnicilor necesită un efort colectiv de coordonare și mai ales implicare personală, conștientă a oamenilor, rezultatele putând contribui la reducerea impactului inactivității fizice la nivel socio-economic, îmbunătățirea stării de sănătate a populației.

Această inițiativă nu este doar despre conștientizare: este despre acțiune. Adaptând mesajele privind stilul de viață sănătos la nevoile specifice ale copiilor, persoanelor în vârstă și celor care au o activitate profesională sedentară, ne propunem să creăm obiceiuri pe tot parcursul vieții care pot preveni bolile, pot îmbunătăți starea de sănătate și pot crește calitatea vieții.