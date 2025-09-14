Rabie confirmată la o bovină în Dabolț

DSVSA a confirmat un focar de rabie la o bovină dintr-o exploatație non-profesională din Dabolț, comuna Halmeu. În urma cazului, autoritățile au impus măsuri stricte:

· restricționarea mișcãrii animalelor;

· vaccinarea carnivorelor domestice (câini și pisici) cu înscrierea în carnetul de sănătate;

· verificãri periodice în zona de protecție (Dabolț și Fondul Cinegetic nr. 14 Halmeu) și în zonele de supraveghere din alte fonduri cinegetice din județ;

· gestionarea câinilor fără stăpân, având în vedere riscul epidemiologic ridicat.

Animalele cu comportament anormal trebuie raportate imediat DSVSA. Carnivorele suspecte de rabie vor fi sacrificate și trimise la laborator pentru analize, iar cadavrele animalelor sălbatice găsite moarte vor fi afluite pentru investigații.