RAZIE. Acțiune de amploare a polițiștilor în zona Carei

Peste 150 de persoane legitimate, 64 de sancțiuni aplicate și 11 certificate de înmatriculare reținute

Polițiștii Secției Rurale Carei au desfășurat în această dimineață, între orele 06.00–12.00, o acțiune în sistem integrat pe raza localităților Lucăceni, Berveni, Moftinu Mic și Sânmiclăuș. Scopul principal a fost prevenirea faptelor de natură penală și contravențională, menținerea ordinii publice și siguranței rutiere, dar și depistarea șoferilor care nu respectă legislația în vigoare.

În timpul acțiunii, au fost legitimate peste 150 de persoane și verificate peste 50 de autoturisme. Polițiștii au aplicat 64 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 25.000 de lei.

Autoturismele oprite au fost supuse și verificărilor efectuate de inspectorii Registrului Auto Român. În urma controalelor, au fost reținute 11 certificate de înmatriculare, pentru deficiențe tehnice care le făceau neconforme circulației pe drumurile publice.

La acțiune au participat polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigații criminale, criminalistică, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Satu Mare, precum și polițiști de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Carei.