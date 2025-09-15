More

    Recomandări preventive ale polițiștilor pentru participanții la traficul rutier

    · Nu conduceți vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive!
    · Respectați regimul legal de vitezã!
    · Nu efectuați manevra unei depășiri pe sectoare de drum unde acest lucru este interzis!
    · Manifestați o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, pentru a le acorda prioritatea la care această categorie de participanți la traficul rutier are dreptul!
    · Utilizați centura de siguranță! Vă poate salva viața!
    · Efectuați inspecţia tehnicã periodicã la termenul stabilit și asigurați-vã cã vehiculul este în stare bunã de funcționare;
    · Evitați circulația cu autovehiculele care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale (frânare, direcție, iluminare, evacuare);
    · Asigurați-vă că toate modificările aduse vehiculului sunt autorizate și trecute în cartea de identitate a autovehiculului.

    Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare solicită tuturor conducătorilor auto să manifeste responsabilitate în trafic și să contribuie la siguranța rutieră prin respectarea normelor legale.

     

