Recomandări preventive ale polițiștilor pentru participanții la traficul rutier

· Nu conduceți vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive!

· Respectați regimul legal de vitezã!

· Nu efectuați manevra unei depășiri pe sectoare de drum unde acest lucru este interzis!

· Manifestați o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, pentru a le acorda prioritatea la care această categorie de participanți la traficul rutier are dreptul!

· Utilizați centura de siguranță! Vă poate salva viața!

· Efectuați inspecţia tehnicã periodicã la termenul stabilit și asigurați-vã cã vehiculul este în stare bunã de funcționare;

· Evitați circulația cu autovehiculele care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale (frânare, direcție, iluminare, evacuare);

· Asigurați-vă că toate modificările aduse vehiculului sunt autorizate și trecute în cartea de identitate a autovehiculului.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare solicită tuturor conducătorilor auto să manifeste responsabilitate în trafic și să contribuie la siguranța rutieră prin respectarea normelor legale.