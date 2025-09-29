Recomandări preventive ale polițiștilor pentru participanții la traficul rutier

Nu conduceți vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive!

Respectați regimul legal de viteză!

Nu efectuați manevra unei depășiri pe sectoare de drum unde acest lucru este interzis!

Manifestați o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, pentru a le acorda prioritatea la care această categorie de participanți la traficul rutier are dreptul!

Utilizați centura de siguranță! Vă poate salva viața!

Efectuați inspecția tehnică periodică la termenul stabilit și asigurați-vă că vehiculul este în stare bună de funcționare;

Evitați circulația cu autovehiculele care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale (frânare, direcție, iluminare, evacuare);

Asigurați-vă că toate modificările aduse vehiculului sunt autorizate și trecute în cartea de identitate a autovehiculului.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare solicită tuturor conducătorilor auto să manifeste responsabilitate în trafic și să contribuie la siguranța rutieră prin respectarea normelor legale.