Recomandări preventive ale polițiștilor pentru participanții la traficul rutier

Nu conduceți vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive!
Respectați regimul legal de viteză!
Nu efectuați manevra unei depășiri pe sectoare de drum unde acest lucru este interzis!
Manifestați o atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni, pentru a le acorda prioritatea la care această categorie de participanți la traficul rutier are dreptul!
Utilizați centura de siguranță! Vă poate salva viața!
Efectuați inspecția tehnică periodică la termenul stabilit și asigurați-vă că vehiculul este în stare bună de funcționare;
Evitați circulația cu autovehiculele care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale (frânare, direcție, iluminare, evacuare);
Asigurați-vă că toate modificările aduse vehiculului sunt autorizate și trecute în cartea de identitate a autovehiculului.
Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare solicită tuturor conducătorilor auto să manifeste responsabilitate în trafic și să contribuie la siguranța rutieră prin respectarea normelor legale.
Nu conduceți vehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive!