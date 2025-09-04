Record istoric la Aeroportul Internațional Satu Mare! Peste 10.000 de oamenii au călătorit de pe Aeroportul Satu Mare

✅Luna august 2025 a adus o premieră pentru Aeroportul Internațional Satu Mare. Pentru prima dată a fost depășit pragul de 10.000 de pasageri/lună. În total, 11.134 de pasageri au călătorit de pe Aeroportul Satu Mare, ceea ce înseamnă o creștere de peste 14% față de luna iulie.

✈Traficul aerian crește constant și sigur, iar acest lucru confirmă faptul că sătmărenii aleg să călătorească de acasă, din Satu Mare. Estimăm că până la finalul acestui an aeroportul va atinge un total de cel puțin 100.000 de pasageri, comparativ cu 70.206 pasageri înregistrați anul trecut. Investiția finalizată – noul terminal – dar și investițiile în curs de finalizare – modernizarea platformei, parcării și zona de interior a vechiului terminal – vor aduce condiții mai bune pentru pasageri și mai mult sprijin pentru companiile aeriene.

🛫În prezent, la Satu Mare operează curse regulate companiile Tarom, Wizz Air și Tailwind Airlines, iar alături de acestea deschidem tot mai multe conexiuni spre destinațiile dorite de sătmăreni. Totodată, crește și numărul zborurilor business și al celor de aviație generală, semn că zona are nevoie de legături rapide, esențiale pentru dezvoltarea economică.