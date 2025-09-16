ROADPOL Safety Days 2025, un angajament comun pentru siguranța pe drumurile publice din județul Satu Mare

În perioada 16 – 22 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare se alătură statelor membre ale Uniunii Europene în cadrul campaniei ROADPOL Safety Days, o inițiativă internațională dedicată reducerii accidentelor rutiere și creșterii siguranței în trafic, cu un obiectiv comun, ca ziua de 18 septembrie 2025 să fie o zi fără persoane decedate în urma accidentelor rutiere.

Tema campaniei din acest an este destinată creșterii gradului de conștientizare a tuturor participanților la trafic cu privire la riscurile la care se expun atunci când nu respectă regulie de circulație.

În această săptămână, polițiștii rutieri vor desfășura acțiuni de informare, controale în trafic și activități educative în școli, grădinițe și în zonele aglomerate ale orașelor. Scopul acestora nu este sancționarea, ci conștientizarea riscurilor și promovarea unui comportament responsabil în trafic.

Pe parcursul campaniei, polițiștii rutieri vor desfășura:

· acțiuni de impunere a legii, pentru combaterea comportamentelor de risc în trafic;

· activități preventiv-educative, cu accent pe protejarea copiilor, pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice.

Activitățile se vor concentra pe:

· combaterea conducerii agresive;

· depistarea șoferilor care încalcă regimul legal de viteză;

· prevenirea conducerii sub influența bãuturilor alcoolice ori a substanțelor psihoactive;

· sancționarea utilizãrii telefonului mobil la volan fãrã sistem hands-free;

· verificarea purtãrii centurii de siguranțã și a sistemelor de retenție pentru copii;

· prevenirea traversãrilor neregulamentare;

· abaterile sãvârșite de bicicliști și conducătorii de trotinete electrice.

Recomandările polițiștilor pentru un trafic mai sigur:

· conducãtorii auto sunt rugați sã acorde prioritate pietonilor la trecerile semnalizate, sã reducã viteza în zonele frecventate de copii și să manifeste o conduită preventivă;

· bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice trebuie sã poarte echipament de protecție (casca este esențialã!) și sã utilizeze elemente reflectorizante, în special pe timp de seară sau în condiții de vizibilitate scăzută;

· pietonii sunt sfãtuiți sã traverseze doar pe la trecerile de pietoni marcate și sã se asigure temeinic cã sunt observați de șoferi înainte de a păși pe carosabil;

· pãrinții joacã un rol crucial în formarea unui comportament rutier responsabil al copiilor. Îi încurajăm să le explice regulile de circulație și să îi însoțească atent în trafic.

· Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare transmite un mesaj clar: fiecare viață contează, iar respectarea regulilor de circulație este cheia prevenirii tragediilor rutiere.