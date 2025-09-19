More

    Rupt de beat la volan, prins noaptea pe Podul Golescu

    La data de 19 septembrie a.c., în jurul orei 00.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier, pe Pod Golescu, din municipiul Satu Mare au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 62 de ani, din municipiul Satu Mare.

    Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.94 mg/l alcool pur în aerul expirat.

    În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

