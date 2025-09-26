SANCȚIUNI. Amenzi drastice aplicate de inspectorii DSVSA Satu Mare în ultima săptămână

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au desfășurat, în perioada 19 – 26 septembrie 2025, o amplă acțiune de verificare în exploatații profesionale și non-profesionale, piețe, farmacii și cabinete veterinare de pe raza județului. În total, medicii veterinari oficiali au efectuat 91 de controale.

Rezultatele nu au întârziat să apară: în urma neregulilor constatate, au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, dintre care două amenzi în valoare totală de 13.200 lei și trei avertismente.

Cea mai drastică sancțiune, de 12.000 lei, a vizat o farmacie sanitară veterinară din Carei, unde inspectorii au descoperit abateri grave privind respectarea regulamentelor sanitare veterinare referitoare la înregistrarea, circulația și comercializarea produselor medicinale de uz veterinar.

De asemenea, o exploatație non-profesională din Doba a fost amendată cu 1.200 lei, pentru nerespectarea legislației sanitar-veterinare.

Pe lângă acestea, au fost aplicate și trei avertismente unor exploatații din localitățile Unimăt (două cazuri) și Acâș, unde s-a constatat vânzarea sau înstrăinarea de animale fără documentele obligatorii.

DSVSA Satu Mare atrage atenția că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, iar sancțiunile vor fi aplicate cu strictețe acolo unde se constată încălcări ale normelor sanitare veterinare.