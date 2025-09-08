Sărbătoare la Călinești Oaș: hramul bisericii ortodoxe, prilej de comuniune și tradiții oșenești

Comunitatea locală a sărbătorit luni, 8 septembrie, hramul bisericii ortodoxe din localitate, cu ocazia marii sărbători a Nașterii Maicii Domnului – Sfânta Marie Mică.

La invitația primarului comunei Călinești Oaș, Ioan Bumb, evenimentul s-a bucurat de prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, alături de alți invitați și de numeroși localnici.

După slujba religioasă, atmosfera a continuat într-un spirit autentic oșenesc: alaiul sătenilor și al invitaților, însoțit de cântec și voie bună, s-a îndreptat spre cunoscuta „ciupercă” din localitate. Îmbrăcați în straie populare, participanții au jucat dansuri tradiționale și au readus în prim-plan frumusețea și vitalitatea obiceiurilor strămoșești.

„Astfel de momente ne reamintesc cât de important este să păstrăm și să ducem mai departe valorile și tradițiile moștenite din străbuni”, a transmis vicepreședintele CJ, Cătălin Filip.

Sărbătoarea s-a încheiat cu urări adresate celor care își serbează onomastica de Sfânta Maria Mică: „La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfintei Maria!”