SĂRBĂTOARE. Ziua Pompierilor celebrată la Satu Mare, în semn de recunoștință și respect

Prefectul Altfatter Tamás, alături de autoritățile județene și locale, a adus un omagiu pompierilor pentru devotamentul și sacrificiul lor.



Centrul Vechi al municipiului Satu Mare a găzduit astăzi manifestările dedicate Zilei Pompierilor, la care au participat reprezentanții Instituției Prefectului, Consiliului Județean și Primăriei Satu Mare. Evenimentul a marcat 177 de ani de la eroica bătălie de la Dealu Spirii, un moment istoric ce simbolizează curajul și dăruirea pompierilor români, evocând totodată sacrificiul celor care au căzut la datorie în misiuni de salvare.

Prefectul a adus un omagiu pompierilor sătmăreni

În mesajul său, prefectul Altfatter Tamás a subliniat rolul esențial al pompierilor în protejarea comunității:

„Activitatea dumneavoastră, desfășurată adesea în condiții extreme, impune disciplină, responsabilitate și un curaj excepțional. Intervențiile prompte și eficiente, pregătirea riguroasă și coordonarea impecabilă reprezintă pilonii siguranței în județul nostru. Sunteți adevărații apărători ai vieților și bunurilor cetățenilor.”

177 de ani de la Dealu Spirii

Evenimentul a avut și o puternică dimensiune comemorativă, amintind de jertfa pompierilor conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu în 1848, la Dealu Spirii. Sacrificiul lor a rămas simbol al demnității și curajului pentru generațiile care au urmat.

Recunoștință din partea autorităților locale

Președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, a felicitat pompierii pentru profesionalism și solidaritate:

„Munca lor salvează vieți, protejează bunuri și oferă speranță în cele mai dificile momente. La mulți ani și misiuni încheiate cu succes!”

Primarul municipiului, Kereskenyi Gabor, a subliniat sprijinul constant al pompierilor:

„Le suntem recunoscători pentru curajul și determinarea de care dau dovadă de fiecare dată, atât în misiunile locale, cât și în cele din țară sau din străinătate.”

Viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș a completat:

„Pompierii sunt cei care intervin cu dăruire în fiecare situație de urgență, aducând siguranță și speranță comunității noastre. La mulți ani, pompieri!”

”A fost un moment de recunoștință și respect pentru toți cei care, prin curaj, disciplină și devotament, își riscă zilnic viața pentru a proteja comunitatea”, a adăugat Raul Băbțan.

Solidaritate și respect

Manifestările dedicate Zilei Pompierilor au reunit întreaga comunitate în jurul acestor adevărați eroi ai prezentului. Recunoștința exprimată de autorități reflectă aprecierea unanimă față de misiunile dificile și sacrificiul asumat zilnic de cei care apără viețile și bunurile sătmărenilor.