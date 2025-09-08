Sătmărean reținut în trafic. Era în pragul comei alcoolice

La data de 6 septembrie a.c, în jurul orei 16.20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Carei, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 195C în localitatea Ady Endre, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 29 de ani, din localitatea Căușa.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 2,12 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Față de bărbat, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.