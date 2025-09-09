SCANDAL. „Șoimii Patriei” au aterizat la o grădiniță din Satu Mare

Micuții de la Grădinița „Samus” din Satu Mare au fost transformați peste noapte în pionieri de epocă Ceaușescu. Eugenii, cântece comuniste și „tovarășe” educatoare – meniul unui început de an școlar care a inflamat opinia publică.

Ce trebuia să fie o festivitate de bun venit s-a transformat luni într-un spectacol desprins din „epoca de aur”. În curtea Grădiniței „Samus” din Satu Mare, copiii au fost costumați în „Șoimii Patriei”, li s-au servit eugenii și au fost primiți cu zâmbete largi de educatoarele devenite, pentru o zi, „tovarășe”. Totul pe fundalul melodiei oficiale a copilăriei comuniste. Părinții au rămas cu gura căscată, iar Inspectoratul Școlar a intrat pe fir.

Reconstituire sau reîncarnare a Epocii de Aur?

Șase educatoare – Pop Patricia, Dindelegan Rodica, Harsanyi Raluca, Rus Ana, Kovàcs Enikő și Fata Hedvig – au decis că cea mai bună metodă de a explica „copilăria de altădată” este să o trăiască… la propriu. Numai că „lecția de istorie” s-a transformat rapid într-o scenetă de prost gust: copii de grădiniță puși să poarte simbolurile unui regim care le-a furat copilăria părinților și bunicilor lor.

Inspectoratul: fără ideologie la preșcolari!

Scandalul a ajuns imediat pe masa Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, care a dat de înțeles că „joaca de-a comunismul” ar putea fi prea mult pentru vârsta preșcolară.

„Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a luat act de informațiile apărute în spațiul public cu privire la activitatea desfășurată recent într-o grădiniță din municipiu, având ca temă copilăria de altădată.

Această activitate a fost organizată luni, în cadrul unui proiect tematic de o zi, cu scopul de a familiariza copiii cu aspecte din viața de odinioară, prin intermediul jocului și al poveștilor.

Subliniem că, în învățământul preșcolar, este esențial ca activitățile să fie adaptate nivelului de înțelegere al copiilor fiind strict interzise orice abordări cu conotație politică sau ideologică. Inspectoratul Școlar Județean analizează modul de desfășurare a acestei activități, în dialog cu unitatea de învățământ, pentru a se asigura că mesajele transmise sunt adecvate vârstei și respectă principiile curriculare.

Inspectoratul Școlar rămâne deschis dialogului cu părinții și comunitatea locală și sprijină cadrele didactice în derularea de proiecte educaționale care valorifică istoria locală sau națională într-un mod echilibrat, formativ și potrivit vârstei copiilor, a transmis instituția, care acum analizează evenimentul.

Eugenii, cântece și amintiri amare

Deși educatoarele susțin că intenția lor nu a fost glorificarea epocii Ceaușescu, ci doar o lecție practică, reacțiile comunității au fost explozive. Pentru mulți părinți, cântecul „Șoimii Patriei” și ritualurile comuniste nu au nimic educativ, ci mai degrabă traumatizant și jenant.

Întrebarea care plutește acum în aer este simplă: unde se termină educația și unde începe propaganda mascată? Și, mai ales, cum rămâne cu copiii care au fost folosiți drept figuranți într-o parodie cu iz de dictatură?