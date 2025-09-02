Se pregătește prima premieră a stagiunii 57 la Teatrul de Nord Satu Mare

La Teatrul de Nord Satu Mare se lucrează intens pentru prima premieră a acestei stagiuni. Spectacolul „Ciudatul rol al întâmplării” de Ion Băieșu, în regia lui Dan Tudor, va avea premiera pe data de 28 septembrie, de la ora 19.00.

În așteptarea întâlnirii cu publicul, actorii se află deja în plină perioadă de repetiții, pregătind cu atenție detaliile artistice ale spectacolului.

Totodată, instituția anunță că începând de mâine se pot achiziționa abonamentele pentru stagiunea cu numărul 57.

Abonamentele și biletele pot fi procurate de la Agenția Teatrală (Casa de bilete), situată pe strada Horea nr. 6.

Telefon: 0261 712 106 / 0786 538 580

E-mail: agentie.teatruldenord@gmail.com

Programul Agenției Teatrale:

Luni – Vineri: 10.00 – 17.00

Sâmbătă: 10.00 – 13.00

Publicul sătmărean este așteptat să fie parte din noul început al stagiunii și să se bucure de producțiile teatrale pregătite de artiștii Teatrului de Nord.