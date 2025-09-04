Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar, noi decizii pentru soluționarea cererilor de retrocedare a terenurilor în Satu Mare

„Rezultatele ședinței de astăzi confirmă că procesul de restituire a terenurilor avansează, dar în continuare este nevoie de mai multă consecvență din partea comisiilor locale. Cetățenii care așteaptă soluționarea cererilor lor au dreptul la promptitudine și la documente întocmite corect, conform prevederilor legale. Am încredere că autoritățile locale, prin implicarea primarilor și a aparatului de specialitate, alături de sprijinul topografilor autorizați, vor accelera pașii necesari pentru finalizarea procedurilor. Reamintesc, de asemenea, că punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive nu este opțională, ci obligatorie, iar întârzierile nejustificate vor fi tratate cu fermitate. Misiunea noastră este să asigurăm un cadru administrativ corect și transparent, astfel încât fiecare proprietar să își poată exercita drepturile fără piedici și fără întârzieri.” – prefect