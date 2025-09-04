Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar, noi decizii pentru soluționarea cererilor de retrocedare a terenurilor în Satu Mare

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a condus astăzi, 04.09.2025, alături de subprefectul Ioan Tibil și secretarul general Cosmin Dorle, ședința Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Satu Mare.
În cadrul ședinței s-au dezbătut următoarele:
– 21 propuneri ale comisiilor locale de fond funciar din județ privind validarea, invalidarea sau recunoașterea dreptului de proprietate. Comisiile locale de fond funciar care au depus documentații sunt: Vama, Căuaș, Lazuri, Craidorolț, Satu Mare, Santău, Ardud, Negrești-Oaș, Căpleni, Bixad, Livada, Micula, Odoreu, Bârsău, Certeze;
– 18 propuneri ale comisiilor locale de fond funciar privind corectarea/modificarea/anularea unor titluri de proprietate, dintre care menționăm: Acâș, Apa, Căpleni, Căuaș, Craidorolț, Halmeu, Hodod, Odoreu, Păulești, Santău, Săuca, Tarna Mare, Tășnad;
– o modificare și completare a Procedurii de lucru privind stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, adoptată prin Hotărârea Comisiei județene de fond funciar Satu Mare cu nr. 1/28.02.2024, ca urmare a publicării Legii nr. 136/2025 pentru modificarea alin. (2^1) și (2^3) ale art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în Monitorul Oficial nr. 674 din 17 iulie 2025, care a intrat în vigoare cu data de 20 iulie 2025.
Ședințele Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Satu Mare se desfășoară pentru a soluționa, în limita competențelor legale, solicitările la legislația fondului funciar, specifice procesului de restituire a proprietății, ca urmare a cererilor înaintate de către cetățeni.
„Rezultatele ședinței de astăzi confirmă că procesul de restituire a terenurilor avansează, dar în continuare este nevoie de mai multă consecvență din partea comisiilor locale. Cetățenii care așteaptă soluționarea cererilor lor au dreptul la promptitudine și la documente întocmite corect, conform prevederilor legale. Am încredere că autoritățile locale, prin implicarea primarilor și a aparatului de specialitate, alături de sprijinul topografilor autorizați, vor accelera pașii necesari pentru finalizarea procedurilor. Reamintesc, de asemenea, că punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive nu este opțională, ci obligatorie, iar întârzierile nejustificate vor fi tratate cu fermitate. Misiunea noastră este să asigurăm un cadru administrativ corect și transparent, astfel încât fiecare proprietar să își poată exercita drepturile fără piedici și fără întârzieri.” – prefect Altfatter Tamás