Ședință de lucru la Prefectură cu șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, alături de secretarul general Cosmin Dorle, a convocat în această dimineață ședința de lucru săptămânală cu participarea conducerii structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne.

Discuțiile au vizat analiza activităților derulate în ultima săptămână de către instituțiile MAI din județ, precum și modul în care acestea au gestionat intervențiile și situațiile operative. Din rapoartele prezentate a reieșit că situația la nivelul județului a fost una stabilă, fără incidente majore care să afecteze siguranța cetățenilor sau ordinea publică.

Având în vedere că și în această săptămână sunt programate numeroase evenimente culturale și sociale, la care se estimează participarea unui număr semnificativ de cetățeni, s-a accentuat importanța pregătirii corespunzătoare și a unei coordonări eficiente între structurile Ministerului Afacerilor Interne. Obiectivul principal rămâne asigurarea ordinii publice și a unui climat de siguranță, astfel încât toate manifestările să se desfășoare în condiții optime.

„Siguranța cetățenilor reprezintă prioritatea noastră absolută și fundamentul activității desfășurate de toate structurile Ministerului Afacerilor Interne. Într-un județ dinamic, cu o comunitate implicată și numeroase evenimente culturale, sociale și recreative, este esențial să demonstrăm că instituțiile statului sunt capabile să răspundă prompt și eficient oricărei provocări. Colaborarea dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne nu este doar o obligație instituțională, ci o condiție esențială pentru menținerea unui climat de liniște și încredere. Îi asigur pe cetățeni că toate măsurile necesare au fost dispuse pentru desfășurarea în siguranță a manifestărilor publice, iar profesionalismul echipelor implicate rămâne o garanție că ordinea publică și siguranța comunității sunt pe deplin protejate. Transmit mulțumiri întregului personal pentru implicarea constantă și pentru modul exemplar în care își îndeplinesc atribuțiile.” – prefect Altfatter Tamás