Ședință în sistem videoconferință, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Educației și Cercetării, privind debutul noului an școlar 2025–2026

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a participat astăzi, alături de subprefectul Ioan Tibil și secretarul general al instituției, Cosmin Dorle, la o ședință de lucru desfășurată în sistem de videoconferință, sub coordonarea conducerii Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Educației și Cercetării, având ca temă debutul noului an școlar 2025 – 2026 și pregătirea deschiderii acestuia.

De asemenea, la ședință au luat parte instituțiile angrenate în procesul de deschidere a noului an școlar, anume reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Inspectoratului de Jandarmi Județean – General de brigadă „Ioniţă Borşan”, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Someş” al Judeţului Satu Mare, Direcției de Sănătate Publică Satu Mare, precum și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare.

Din analiza realizată reiese faptul că la nivelul județului Satu Mare nu există disfuncționalități majore în pregătirea unităților de învățământ pentru începerea noului an școlar. Toate instituțiile implicate au efectuat verificările necesare pentru ca școlile și grădinițele să fie conforme pentru primirea elevilor și preșcolarilor.

În prezent, sunt în derulare lucrări de reabilitare, modernizare sau extindere în 28 de clădiri școlare din județ. În cazul a 13 unități de învățământ unde se desfășoară lucrări majore, a fost necesară relocarea temporară a elevilor, în strânsă colaborare cu autoritățile locale și părinții. Relocarea s-a realizat în spații educaționale conforme standardelor, astfel încât procesul de învățământ să nu fie afectat. Totodată, unitățile de învățământ își așteaptă elevii în condiții sigure și corespunzătoare, pentru ca debutul noului an școlar să se desfășoare în cele mai bune premise.

În cadrul discuțiilor, prefectul a reiterat importanța colaborării dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Școlar Județean, autoritățile locale și, acolo unde este legal constituită, Poliția Locală, pentru asigurarea unui climat de siguranță și prevenirea oricăror riscuri în preajma unităților de învățământ.

„Un nou început de an școlar înseamnă, pentru fiecare comunitate, un moment de responsabilitate și încredere. Siguranța copiilor noștri, accesul lor la educație în condiții moderne și sprijinul constant al instituțiilor statului sunt priorități fundamentale. Structurile MAI vor asigura, în prima zi de școală și în perioada următoare, prezența unor efective suplimentare în imediata apropiere a unităților de învățământ, pentru fluidizarea traficului și protecția elevilor. Doresc să mulțumesc tuturor structurilor implicate pentru mobilizarea exemplară și transmit, în numele Instituției Prefectului, un mesaj de încurajare elevilor, părinților și cadrelor didactice. Suntem pregătiți ca noul an școlar să înceapă în cele mai bune condiții.” – prefect Altfatter Tamás