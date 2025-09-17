SIGURANȚĂ. Criminaliștii IPJ Satu Mare, dotați cu echipamente de ultimă generație pentru combaterea criminalității transfrontaliere

Investiție de peste 323.000 de euro din fonduri europene pentru modernizarea activității Serviciului Criminalistic



Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare – Serviciul Criminalistic a fost dotat cu echipamente performante de ultimă generație, menite să sprijine lupta împotriva fraudei și a criminalității organizate transfrontaliere. Proiectul „UNMASKING DECEPTION: Advanced Forensic Techniques to Combat Fraud” este finanțat prin Programul EU-Antifraud 2023 al Comisiei Europene și are o valoare de 323.000 de euro, din care peste 266.000 de euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.

Tehnologii de ultimă generație pentru anchete criminalistice

Situat în nord-vestul României, județul Satu Mare are cinci puncte de trecere a frontierei – cu Ungaria și Ucraina –, ceea ce îl transformă într-o zonă expusă activităților infracționale cu impact transfrontalier. Criminaliștii locali se confruntă frecvent cu fraude complexe și înșelăciuni puse la cale de grupuri organizate, prejudiciind instituțiile și bugetele publice.

În cadrul proiectului, au fost achiziționate camere de fumigație cu cianoacrilat și ninhidrină, trei stații mobile de amprentare, un sistem multispectral cu tabletă mobilă și un comparator video spectral. Aceste echipamente permit dezvoltarea și relevarea urmelor papilare latente, examinarea urmelor în condiții variate de iluminare și reducerea timpului necesar analizelor criminalistice.

Creșterea eficienței și protejarea probelor

Noile tehnologii consolidează capacitatea de reacție operativă și asigură protejarea integrității probelor. Specialiștii criminaliști vor putea răspunde mai prompt și mai precis solicitărilor, reducând timpul de prelucrare a probelor și crescând calitatea impresiunilor prelevate. De asemenea, echipamentele contribuie la protejarea personalului, a mediului și a datelor cu caracter personal.

Prin implementarea proiectului, IPJ Satu Mare își propune: