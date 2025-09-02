Silviu Zetea, ambasador al rafinamentului sătmărean, alături de Eric Roberts la București

București, 1 septembrie 2025 — În cadrul unei vizite de excepție în România, celebrul actor american Eric Roberts, fratele actriței Julia Roberts, a fost întâmpinat cu ospitalitate autentic românească, într-un decor elegant la salonul de protocol al Aeroportului Otopeni. Printre personalitățile care i-au urat bun venit s-a aflat și Silviu Zetea, antreprenor sătmărean și fondator al brandului de palincă premium Zetea, recunoscut internațional pentru calitate și tradiție.

Silviu Zetea, premiat recent la Gala I Success de la Veneția, a fost unul dintre invitații de onoare care au contribuit la primirea regală a actorului. Palinca Zetea, cu o valoare de peste 300 euro sticla, a fost vedeta momentului, apreciată de Eric Roberts pentru rafinamentul său și gustul autentic românesc.

„Eric va lansa împreună cu Zetea o colecție specială de Vinars de peste 30 de ani vechime, unde o sticlă va avea prețul de la 300 euro în sus”, a declarat promotorul Eduard Irimia, organizatorul evenimentului.

Prezența lui Silviu Zetea la acest eveniment nu doar că a consolidat imaginea brandului sătmărean pe scena internațională, ci a demonstrat încă o dată că excelența românească poate sta alături de nume mari din industria filmului și a culturii globale.

Evenimentul face parte din turul internațional „The Feelionaire by Oliveris”, care promovează branduri de top și networking de elită, iar Silviu Zetea se remarcă tot mai mult ca un ambasador al valorilor românești autentice.