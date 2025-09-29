Șoferi prinși băuți la volan în Satu Mare și Negrești-Oaș. Unul dintre ei nu avea nici permis de conducere

Polițiștii rutieri din județul Satu Mare au depistat, în ultimele zile, mai mulți conducători auto care s-au urcat la volan sub influența alcoolului. Într-un caz, șoferul nu deținea nici permis de conducere.

Satu Mare: șofer depistat cu 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat

La data de 26 septembrie, în jurul orei 22.00, pe Drumul Național 19H – Varianta de Ocolire a municipiului Satu Mare, polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani, din municipiul Satu Mare.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, au fost demarate cercetări sub aspectul infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Negrești-Oaș: accident provocat de un tânăr de 19 ani

La data de 28 septembrie, în jurul orei 05.00, polițiștii din Negrești-Oaș au fost sesizați prin apel 112 cu privire la un eveniment rutier produs pe strada 1 Iunie din localitate.

Din verificările efectuate, a reieșit că un tânăr de 19 ani, din Negrești-Oaș, a pierdut controlul autoturismului pe care îl conducea, lovind gardul unui imobil.

Testarea a indicat o valoare de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din fericire, în urma impactului nu au existat victime.

Cercetările continuă pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului.

Negrești-Oaș: tânăr de 21 de ani, fără permis și cu alcoolemie ridicată

Tot pe 28 septembrie, în jurul orei 14.00, polițiștii rutieri din Negrești-Oaș au oprit, pe strada 1 Iunie, un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din localitate.

În urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul este cercetat pentru două infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența alcoolului.

Poliția: apel la responsabilitate

Polițiștii reamintesc faptul că șofatul sub influența alcoolului reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave. Sancțiunile sunt severe, iar riscurile – pentru șoferi, pasageri și ceilalți participanți la trafic – sunt majore.