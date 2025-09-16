Stop cruzimii: Concursurile ecvestre cu tracțiune inutilă, interzise în județul Satu Mare

Prefectul Altfatter Tamás: „Această decizie aduce o stare de normalitate și protecție pentru unul dintre cele mai nobile animale – calul”



Centrul Local de Combatere a Bolilor Satu Mare a adoptat în ședința din 16 septembrie 2025 decizia nr. 38, prin care se aprobă Planul de măsuri pentru evenimentele de tip expoziție de cabaline, concursuri ecvestre și expoziții de animale vii în județ. Printre prevederile principale se află interzicerea organizării concursurilor ecvestre cu probe de tracțiune inutilă.

Reguli noi pentru evenimentele cu animale vii

Potrivit deciziei, expozițiile de cabaline și celelalte evenimente cu animale vii vor putea fi organizate doar dacă, pe lângă autorizația D.S.V.S.A., organizatorii obțin și avizul comisiei competente, constituită conform prevederilor legale.

Supraveghere strictă la desfășurarea competițiilor

Pe întreaga durată a evenimentelor, vor fi prezenți reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean – Poliția Animalelor, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean și ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, pentru a asigura respectarea normelor și protecția animalelor.

Declarația prefectului

„Această decizie aduce o stare de normalitate în ceea ce privește organizarea competițiilor și concursurilor ecvestre, fără episoade de cruzime și tratament inadecvat aplicat calului – unul dintre cele mai nobile animale”, a declarat prefectul Altfatter Tamás, președintele CLCB.