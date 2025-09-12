SUSTENABILITATE. Consiliul Județean Satu Mare a lansat proiectul „Climate Synergy”

Inițiativa vizează reducerea poluării și întărirea rezilienței comunităților din România și Ucraina în fața schimbărilor climatice



Consiliul Județean Satu Mare a lansat oficial proiectul „Climate Synergy”, o inițiativă transfrontalieră ce își propune să abordeze provocările tot mai acute generate de schimbările climatice. Prin măsuri concrete de gestionare a malurilor de râu și a barajelor, proiectul urmărește reducerea poluării, consolidarea infrastructurii și creșterea capacității comunităților de a răspunde eficient riscurilor climatice.

Lansarea proiectului, un pas strategic

Conferința de deschidere a avut loc la Satu Mare, în organizarea Consiliului Județean prin Direcția de Dezvoltare Regională. Evenimentul i-a reunit pe președintele Pataki Csaba, vicepreședinții Roxana Petca și Cătălin Filip, partenerii de proiect, precum și reprezentanți ai administrațiilor locale.

O abordare integrată pentru comunități reziliente

Proiectul complet, intitulat „Sustainable yield through modeling and networked efforts for riverbank and dam governance underlying community climate resilience” (Climate Synergy), vizează dezvoltarea unor soluții moderne de gestionare a resurselor naturale. Accentul cade pe administrarea eficientă a malurilor de râu și a barajelor, prin integrarea aspectelor de mediu, sociale și economice, astfel încât comunitățile să devină mai rezistente în fața fenomenelor extreme.

Schimbările climatice – o realitate imediată

„Vara aceasta am avut parte de secetă, furtuni violente și inundații. Vremea s-a schimbat radical față de ceea ce știam, iar viitorul rămâne imprevizibil. (…) Ne bucurăm că suntem pionieri și ne dorim ca rezultatele acestui proiect să fie extinse la nivelul mai multor județe și chiar în alte țări”, a declarat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare.

Parteneriate internaționale pentru un viitor mai sigur

Implementarea proiectului este coordonată de Consiliul Județean Satu Mare și Consiliul comunal Kholmok din districtul Uzhhorod, regiunea Zakarpatia (Ucraina). Partenerii sunt Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Asociația Internațională IARDI din Uzhhorod. Colaborarea transfrontalieră consolidează schimbul de bune practici și deschide perspectiva extinderii inițiativelor la scară regională și internațională.