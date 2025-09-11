TRADIȚIE. „Noaptea Muzeelor la Sate” – ediția a 3-a în județul Satu Mare

Patrimoniul rural a prins viață la Soconzel, Călinești Oaș și Bogdand, prin povești, muzică, dans și amintiri

Ediția a 3-a a evenimentului „Noaptea Muzeelor la Sate” a adus în prim-plan frumusețea patrimoniului cultural și spiritual din comunitățile rurale sătmărene. Trei locuri încărcate de istorie – Biserica de lemn din Soconzel, Casa muzeu „Iacob Mărcuț” din Călinești Oaș și Muzeul Etnografic Maghiar „Sipos László” din Bogdand – au devenit, pentru o seară, spații vii ale memoriei colective, unde tradiția s-a întâlnit cu prezentul.

Povestea bisericii de lemn din Soconzel

La Soconzel, biserica de lemn – reconstruită după ce cea veche a ars – și-a deschis porțile pentru un atelier de pictură pe sticlă și pentru evocarea istoriei satului.

Prin activități culturale și educative, monumentul a fost reintegrat în viața comunității, păstrând continuitatea arhitecturală și spirituală a locului.

Coordonatori activitate: Dr. Liviu Marta, Varga Mădălina, Roca Adrian, Tătăran Laura.

Amintiri și legende la Casa muzeu „Iacob Mărcuț” din Călinești Oaș

Casa muzeu „Iacob Mărcuț” a devenit, pentru o seară, un spațiu de poveste, în care glasurile bătrânilor s-au împletit cu cântecele și ritmurile ceterii.

Unchiu’ Ion Boboi (91 ani) a rememorat „cele două lumi”, iar Unchiu’ Gheorghe Zele din Boinești a adus la viață legendele întemeierii Țării Oașului.

Atmosfera a fost completată de picturile tânărului localnic Marinel Vasile, portul popular oșenesc și de o degustare de cozonaci și coci.

Coordonator eveniment: Ioan Zele.

Dans și voie bună la Muzeul Etnografic Maghiar din Bogdand

La Bogdand, Muzeul Etnografic Maghiar „Sipos László” a reunit comunitatea într-o atmosferă caldă și plină de emoție.

Tineri și femei în straie populare au readus la viață tradițiile prin cântece, povești și dansuri maghiare.

Vizitatorii au trăit bucuria unui sat care își respectă trecutul, încheind seara cu un final plin de voie bună, pe ritmuri populare autentice.

Coordonatori eveniment: Adriana Achim, Brăduț Popdan.

Patrimoniul rural, o resursă vie

„Noaptea Muzeelor la Sate” a demonstrat încă o dată că patrimoniul rural este o resursă vie, care prinde contur atunci când comunitatea îl redescoperă și îl prețuiește. Între tradiție și prezent, între amintiri și viitor, aceste locuri au arătat că satul românesc rămâne un spațiu al identității și al autenticității.