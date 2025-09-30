TRADIȚII. Ardud găzduiește Conferința Națională de Etnografie și Folclor „Lumea ca’n Codru”

Specialiști și pasionați de cultură tradițională se reunesc între 3 și 5 octombrie pentru a redescoperi identitatea Codrului și valorile sale spirituale

Orașul Ardud devine, timp de trei zile, centrul unei importante manifestări culturale și științifice: Conferința Națională de Etnografie și Folclor „Lumea ca’n Codru”, ediția a II-a. Evenimentul se desfășoară între 3 și 5 octombrie 2025 și face parte din proiectul european „Promovarea identității regionale, a tradițiilor și a tenacității culturale durabile”, finanțat prin programul Interreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina.

Repere, recuperări, reidentificări

Conferința propune o abordare modernă, inter și transdisciplinară, a temelor legate de Țara Codrului. Prin redescoperirea materialelor de arhivă și a culegerilor de teren, participanții își propun să aducă în actualitate valori tradiționale, atât materiale, cât și spirituale, care definesc identitatea acestei regiuni.

Un dialog între discipline

La Ardud vor fi prezenți specialiști în etnologie, antropologie, muzeologie, teologie, filosofie, istorie și arheologie, dar și studenți, masteranzi și doctoranzi din Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Conferința se dorește un spațiu deschis pentru toți cei care au cercetat, de-a lungul timpului, satele din Codru și zonele etnografice învecinate, punând în evidență circulația credințelor, simbolurilor și ritualurilor în cadrul culturii tradiționale.

Atelierul „Povești ale Codrului”

Un moment aparte al conferinței îl constituie workshop-ul „Povești ale Codrului”, unde meșteri populari, colecționari și performeri culturali vor aduce la lumină elemente de specific local, urmărindu-le evoluția și rolul în păstrarea identității.

Volum științific și recunoaștere academică

Cele mai valoroase lucrări prezentate în cadrul conferinței vor fi selectate de Comitetul științific pentru a fi publicate într-un volum cu ISBN, contribuind astfel la documentarea și promovarea patrimoniului cultural al Codrului.

Parteneriate solide pentru cultură

Evenimentul este organizat de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, Primăria și Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, alături de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în parteneriat cu muzee, instituții de cultură și asociații de profil din județele Maramureș, Sălaj și Satu Mare.