TRAGEDIE Un tânăr de 21 de ani și-a pierdut viața într-un accident cu ATV-ul, în Țara Oașului

Vehiculul nu era înmatriculat sau înregistrat. Polițiștii continuă cercetările.

Un tânăr de 21 de ani, din municipiul Satu Mare, a murit la finalul săptămânii trecute după ce s-a răsturnat cu un ATV pe un drum agricol din zona localității Coca. Tragedia a avut loc duminică, 7 septembrie, în jurul orei 16.53.

ATV răsturnat într-un șanț

Potrivit verificărilor polițiștilor, tânărul se deplasa pe un vehicul pentru teren variat (ATV), iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a răsturnat într-un șanț.

Impactul a fost devastator, iar în ciuda intervenției rapide, viața acestuia nu a mai putut fi salvată. Accidentul s-a soldat cu decesul pe loc al tânărului de doar 21 de ani.

Vehicul neînmatriculat

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că ATV-ul condus de victimă nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat. În cauză, cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Biciclist accidentat pe varianta de ocolire

Tot în acest sfârșit de săptămână, pe 5 septembrie, polițiștii au fost sesizați despre un alt eveniment rutier, petrecut pe Varianta de Ocolire DN 19H din municipiul Satu Mare.

Un biciclist de 70 de ani a fost acroșat de un ansamblu de vehicule în timp ce încerca să vireze la stânga și a pătruns pe contrasens. Victima a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital. Șoferul vehiculului, un bărbat de 62 de ani din județul Hunedoara, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Anchete în desfășurare

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare derulează în continuare cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-au produs ambele accidente.