Transport gratuit pentru copiii și elevii din Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare reamintește părinților și elevilor că toți copiii cu vârsta până la 5 ani, preșcolarii și elevii care frecventează o instituție de învățământ din municipiu, indiferent de domiciliu, beneficiază de transport gratuit pe autobuzele Transurban.

Pentru a obține abonamentele gratuite, este necesară prezentarea anumitor documente. Informațiile complete privind actele necesare, modul de validare a călătoriilor, perioada de valabilitate a abonamentelor și procedura de reînnoire a celor expirate sunt disponibile pe site-ul Transurban.

De asemenea, lista locațiilor unde se pot elibera abonamentele, alături de programul acestora, poate fi consultată pe site-ul acestora.

Astfel, elevii și preșcolarii sătmăreni beneficiază de condiții mai bune de deplasare spre unitățile de învățământ și înapoi acasă, sprijinind totodată familiile prin reducerea cheltuielilor de transport.

Redăm mai jos mesajul și pașii:

Documente necesare: Adeverința de la școala frecventată care să ateste calitatea de elev, cu codul numeric personal, sau carnetul vizat la zi și completat cu codul numeric personal.

Elevii cu vârsta peste 14 ani trebuie să se prezinte obligatoriu și cu cartea de identitate. Copiii cu vârsta până la 5 ani călătoresc GRATUIT cu autobuzele noastre. Preșcolarii cu vârsta peste 5 ani beneficiază de ABONAMENTE GRATUITE pe autobuzele Transurban S.A. Acestea SUNT ELIBERATE pe baza adeverinței de la unitatea de învățământ unde este înscris și a unei copii după certificatul de naștere al copilului. Valabilitatea abonamentului pentru elevi este de 1 an de la data emiterii. ATENȚIE !!! În lipsa acestor documente, nu se va elibera abonamentul gratuit! În baza Ordonanței de Urgență nr. 70/15.05.2020 și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 138 din data de 27.08.2020, toți elevii care frecventează o instituție de învățământ în municipiul Satu Mare, indiferent de domiciliul acestora, au gratuitate pe mijloacele de transport local în comun, începând cu data de 07.09.2020. Pentru a beneficia de această gratuitate, elevii se vor prezenta la chioșcurile de bilete ale Transurban S.A. Satu Mare sau la sediul Transurban de pe str. Gara Ferăstrău nr. 9, pentru a-și face abonamentul gratuit.

Pasul II: Ai cardul! Eliberarea cardului este gratuită. În cazul pierderii sau distrugerii, acesta este anulat. Pentru eliberarea unui nou card se achită suma de 10 lei. Orice călător pe mijloacele de transport public urban din municipiul Satu Mare este obligat să dețină titlu de călătorie VALABIL și VALIDAT în autobuz la fiecare călătorie. Persoanele care circulă fără titlu de călătorie VALABIL și VALIDAT vor fi sancționate de către Corpul de control al Transurban S.A. Satu Mare prin plata biletului la suprataxă, în valoare de 30 de lei, sau cu amendă contravențională. Reînnoirea abonamentelor expirate se face la chioșcurile sau sediul Transurban S.A. DOAR pe baza adeverinței de la instituția de învățământ frecventată care să ateste calitatea de elev cu codul numeric personal și/sau carnetul de elev vizat pentru anul în curs, precum și a cărții de identitate în cazul elevilor cu vârsta peste 14 ani.

Pasul III: Validează! Pentru validarea călătoriei cu abonamentul vă rugăm să respectați următorii pași: Pasul 1: Apropiați cardul de zona cu luminițe verzi, de sub ecranul aparatului; Pasul 2: Îndepărtați cardul, conform instrucțiunilor pe pe ecran; Pasul 3: În momentul în care pe ecran apare VALIDAT, operațiunea este finalizată. ATENȚIE! În cazul în care unul dintre validatoare nu funcționează, încercați la celelalte aparate din autobuz. Dacă niciun validator nu funcționează, anunțați șoferul.