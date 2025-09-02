Transport gratuit pentru copiii și elevii din Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare reamintește părinților și elevilor că toți copiii cu vârsta până la 5 ani, preșcolarii și elevii care frecventează o instituție de învățământ din municipiu, indiferent de domiciliu, beneficiază de transport gratuit pe autobuzele Transurban.
Pentru a obține abonamentele gratuite, este necesară prezentarea anumitor documente. Informațiile complete privind actele necesare, modul de validare a călătoriilor, perioada de valabilitate a abonamentelor și procedura de reînnoire a celor expirate sunt disponibile pe site-ul Transurban.
De asemenea, lista locațiilor unde se pot elibera abonamentele, alături de programul acestora, poate fi consultată pe site-ul acestora.
Astfel, elevii și preșcolarii sătmăreni beneficiază de condiții mai bune de deplasare spre unitățile de învățământ și înapoi acasă, sprijinind totodată familiile prin reducerea cheltuielilor de transport.
Redăm mai jos mesajul și pașii:
Documente necesare:
- Adeverința de la școala frecventată care să ateste calitatea de elev, cu codul numeric personal, sau carnetul vizat la zi și completat cu codul numeric personal.
- Elevii cu vârsta peste 14 ani trebuie să se prezinte obligatoriu și cu cartea de identitate.
Copiii cu vârsta până la 5 ani călătoresc GRATUIT cu autobuzele noastre.
Preșcolarii cu vârsta peste 5 ani beneficiază de ABONAMENTE GRATUITE pe autobuzele Transurban S.A.
Acestea SUNT ELIBERATE pe baza adeverinței de la unitatea de învățământ unde este înscris și a unei copii după certificatul de naștere al copilului.
Valabilitatea abonamentului pentru elevi este de 1 an de la data emiterii.
ATENȚIE !!! În lipsa acestor documente, nu se va elibera abonamentul gratuit!
Eliberarea cardului este gratuită. În cazul pierderii sau distrugerii, acesta este anulat. Pentru eliberarea unui nou card se achită suma de 10 lei.
Orice călător pe mijloacele de transport public urban din municipiul Satu Mare este obligat să dețină titlu de călătorie VALABIL și VALIDAT în autobuz la fiecare călătorie.
Persoanele care circulă fără titlu de călătorie VALABIL și VALIDAT vor fi sancționate de către Corpul de control al Transurban S.A. Satu Mare prin plata biletului la suprataxă, în valoare de 30 de lei, sau cu amendă contravențională.
Reînnoirea abonamentelor expirate se face la chioșcurile sau sediul Transurban S.A. DOAR pe baza adeverinței de la instituția de învățământ frecventată care să ateste calitatea de elev cu codul numeric personal și/sau carnetul de elev vizat pentru anul în curs, precum și a cărții de identitate în cazul elevilor cu vârsta peste 14 ani.
Pentru validarea călătoriei cu abonamentul vă rugăm să respectați următorii pași:
Pasul 1: Apropiați cardul de zona cu luminițe verzi, de sub ecranul aparatului;
Pasul 2: Îndepărtați cardul, conform instrucțiunilor pe pe ecran;
Pasul 3: În momentul în care pe ecran apare VALIDAT, operațiunea este finalizată.
ATENȚIE! În cazul în care unul dintre validatoare nu funcționează, încercați la celelalte aparate din autobuz.
Dacă niciun validator nu funcționează, anunțați șoferul.
TERMENUL DE VALABILITATE al abonamentului apare pe ecranul validatorului în momentul în care vă validați călătoria în autobuz.
Valabilitatea abonamentului poate fi consultată și în aplicația TUSM, după crearea contului și încărcarea cardului dvs. în aplicație.
Puteți afla informații privind data expirării abonamentului la oricare dintre chioșcurile Transurban.
Stimați călători,
Vă mai aducem la cunoștință că, în perioada vacanței de vară, începând cu data de 1 iulie 2025 și până la data de 7 septembrie 2025, următoarele curse de autobuz vor fi suspendate/ modificate astfel:
• Linia 7E cu plecare la ora 07.10 de pe str. Merilor – SUSPENDATĂ;
• Linia 7II E cu plecare la 7.10 de pe str. Merilor – SUSPENDATĂ;
• Linia 11 cu plecare la ora 7.55 de la Lic. Ortodox „N. Steinhardt” – SUSPENDATĂ;
• Linia 16 cu plecare la ora 7.50 din 14 Mai – SUSPENDATĂ;
• Linia 17E cu plecare la ora 7.20 din Sătmărel va circula până la sediul Transurban;
• Linia 22E cu plecare la ora 7.15 de la DRM2 – SUSPENDATĂ;
• Linia 29E cu plecare la ora 7.05 de la DeLonghi va avea capăt de linie la Piața Mare;
• Linia CE7 cu plecare la ora 7.05 din Micro16 – SUSPENDATĂ;
• Linia CE7 cu plecare la ora 7.30 de pe str. Deltei – SUSPENDATĂ.
Această măsură a fost luată din cauza reducerii traficului de călători în perioada vacanței școlare. Toate celelalte curse vor circula conform programului obișnuit.