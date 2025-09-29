Transport public Stația de autobuz din fața Primăriei Satu Mare, mutată câțiva metri mai în față

Începând de marți, 30 septembrie 2025, stația de autobuz aflată în fața Primăriei municipiului Satu Mare va fi relocată câțiva metri în direcția Casei de Cultură a Sindicatelor, pe Bulevardul Transilvania, în zona situată sub cele două pasaje pietonale.

Decizia are ca scop fluidizarea circulației rutiere în centrul orașului și îmbunătățirea accesului pietonal în această zonă intens tranzitată.

Autoritățile municipale recomandă cetățenilor să țină cont de modificare și să utilizeze noua amplasare a stației pentru a evita neplăcerile.