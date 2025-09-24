Transportatorii au câștigat în instanță- Primăria Municipiului Satu Mare trebuie să repună vechile stații în folosință

Transportatorii din Satu Mare au câștigat în instanță procesul intentat împotriva Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Satu Mare.

Prin hotărârea pronunțată miercuri, 24 septembrie 2025, Tribunalul Satu Mare a admis cererea reclamanților și a dispus suspendarea executării Hotărârii Consiliului Local nr. 194 din 30 iulie 2025. Astfel, administrația locală este obligată să revină la vechile stații de îmbarcare și debarcare a pasagerilor, utilizate anterior de firmele de transport.

Procesul a fost intentat de mai multe societăți de transport – Septimiu SRL, Exclusiv LV SRL, Vlad Trans SRL și MC Daniels SRL – care au contestat decizia autorităților locale privind schimbarea amplasamentului stațiilor.

Hotărârea instanței are caracter executoriu, ceea ce înseamnă că Primăria Satu Mare trebuie să pună imediat în aplicare decizia și să permită transportatorilor reluarea activității în vechile puncte de preluare a călătorilor.

Mesajul Primăriei Municipiului Satu Mare:

,,În 2016, am promis că vom elimina „petele negre” din oraș, iar una dintre acestea a fost așa-zisa stație din str. Corvinilor. Desființarea acesteia a fost votată în Consiliul Local de către toți consilierii UDMR, PSD, PNL, AUR și USR, o decizie pe care sunt convins că este aprobată de toți locuitorii municipiului Satu Mare.

Autogara situată pe str. Fabricii, nr. 43 este funcțională și este utilizată de aproape doi ani de Transurban ca stație de îmbarcare/debarcare și locație pentru Compartimentul de management al transportului public.

Transurban este pregătită să se adapteze la nevoia călătorilor care ar urma să fie debarcați în autogară, pentru a-i transporta în zona centrală. Singurul impediment în acest sens este exact refuzul operatorilor de transport de a utiliza autogara, chiar dacă tarifele sunt cele mai mici din județ.

Totodată, precizăm că toți elevii înscriși la școlile din Municipiul Satu Mare, indiferent de localitatea de domiciliu, beneficiază de abonament gratuit.”

Opinia firmei Septimiu:

,,Ni se pare normală această decizie, pentru că este singura stație centrală și corespunzătoare. Așa trebuia să fie încă de la început și, până la găsirea unei alte variante, pentru noi este în regulă și nu mai pierdem călători.

Dorim ca situația să rămână astfel până la identificarea unei soluții care să ne avantajeze pe toți. Așteptăm ca autoritățile să caute variante, însă pentru noi important nu este să pornim de acolo, ci doar să avem o stație centrală din care să putem îmbarca pasagerii.

În prezent suntem mutați pe strada Cloșca, ceea ce nu este normal, pentru că majoritatea călătorilor sunt în centru, iar elevii merg la liceu tot în centru. În aceste condiții, nu îi putem prelua corespunzător.”