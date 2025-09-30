Transurban Satu Mare aduce transportul public la un click distanță prin aplicația TUSM

Transurban Satu Mare le reamintește sătmărenilor că transportul public poate fi acum mai simplu și mai accesibil ca niciodată, datorită aplicației mobile TUSM, disponibilă gratuit pentru Android și iOS.

Cu ajutorul aplicației, călătorii pot descoperi rapid rutele potrivite, liniile de autobuz și orele de trecere prin stații, toate în timp real. Astfel, deplasările prin oraș devin mai rapide, mai sigure și mai eficiente.

Ce oferă aplicația TUSM

✔ Planificare inteligentă a rutelor – aflați cu ușurință cum să ajungeți dintr-un punct în altul al orașului.

✔ Informații în timp real – urmăriți când ajunge autobuzul dorit în stație.

✔ Orare actualizate – evitați așteptările îndelungate și organizați-vă mai bine timpul.

✔ Hartă interactivă – navigați simplu și rapid prin oraș.

Reprezentanții Transurban subliniază că aplicația reprezintă un pas important în modernizarea transportului public din municipiul Satu Mare:

„Ne dorim ca fiecare călător să beneficieze de confort, predictibilitate și acces rapid la informațiile de care are nevoie. Aplicația TUSM este gândită să vină în sprijinul comunității, să economisească timp și să facă transportul public mai atractiv pentru toți sătmărenii.”

Prin implementarea acestei soluții digitale, Transurban Satu Mare își consolidează angajamentul pentru un transport urban modern, eficient și orientat spre nevoile călătorilor.