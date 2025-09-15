Ultimatum dat transportatorilor intrajudețeni!!!

Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Municipiului Satu Mare și Instituția Prefectului Satu Mare, au organizat luni o întâlnire de lucru pentru a analiza situația creată după relocarea stației de autobuz de pe strada Corvinilor din municipiul Satu Mare. Întâlnirea a avut loc în contextul dificultăților întâmpinate de navetiști, în special de elevii care folosesc transportul public intrajudețean.

În urma discuțiilor, reprezentanții celor trei instituții au stabilit ca, în perioada imediat următoare, să convoace o întâlnire cu operatorii de transport care deservesc traseele afectate. Scopul acestei consultări este de a armoniza rutele, stațiile și intervalele orare ale autobuzelor și microbuzelor cu programul elevilor, utilizând datele furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, astfel încât să se reducă timpii de așteptare în stații, dar și pentru o mai bună fluidizare a circulației.