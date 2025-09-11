Universitatea de acasă. „Extensia UVVG Satu Mare – punte între educație și comunitate”

Interviu cu conf. univ. dr. Mircea Teodoru, director al Extensiei Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” Arad
- Extensia UVVG pe care o conduceți are un parcurs impresionant. Ne puteți spune câteva lucruri despre începuturi și despre prezentul instituției?
- Extensia Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” Arad – „Universitatea de Acasă” – și-a început activitatea în 1997. La început, acum 28 de ani, existau doar două specializări: Marketing–Comerț și Drept. Ulterior, oferta educațională s-a diversificat. Ca orice instituție, nici Extensia Satu Mare a UVVG nu a fost scutită de perioade dificile, influențate de evoluțiile sinuoase ale economiei și societății. Unele specializări au dispărut, altele noi au apărut, adaptându-se cerințelor timpului.
- Ce programe de studii oferiți în prezent și cum sunt acestea adaptate cerințelor actuale ale societății?
- Tendințele pieței muncii au influențat preferințele tinerilor, iar în timp s-au dovedit viabile mai ales programele din domeniul economic și pedagogic. În prezent, oferta cuprinde ca programe de licență: Contabilitate și Informatică de Gestiune, Marketing, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, iar la master, Audit și Expertiză Contabilă.
- Cum sprijiniți inserția profesională a absolvenților?
- Avem relații strânse cu mediul de afaceri din Satu Mare – CECCAR, Camera de Comerț și Industrie, Asociația Economică Româno–Germană din Nord–Vestul României – precum și cu Inspectoratul Școlar și unitățile de învățământ preuniversitar. De regulă, studenții noștri au deja un loc de muncă atunci când se înscriu. În caz contrar, dacă întâmpină dificultăți la angajare, conducerea extensiei colaborează cu partenerii din domeniul economic și cu responsabilii din învățământ pentru a facilita accesul pe piața muncii.
- Care sunt oportunitățile de internaționalizare pentru studenți?
- Studenții Extensiei Satu Mare beneficiază, la fel ca toți studenții universității, de posibilitatea de a studia în străinătate prin programul Erasmus. Este un mare avantaj pentru studenți să poată studia și trăi aceste schimburi de experiență și în alte state, iar noi le putem facilita acest lucru.
- Ce ne puteți spune despre procesul de admitere din acest an?
- Până acum s-a desfășurat sesiunea din iulie unde am înregistrat un număr mare de dosare. Spre exemplu, la specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, locurile au fost deja epuizate. La programele economice, încă mai avem locuri disponibile, pentru luna septembrie așteptându-ne însă la o dinamică accentuată la acest capitol.
- Care sunt câteva dintre proiectele recente în care a fost implicată facultatea?
- Extensia a participat în două proiecte dedicate tinerilor: „Primul student din familie” și „ProAct”, acesta din urmă vizând activitatea de practică a studenților. Sunt proiecte de impact, care aduce un plus în favoarea celor care doresc să urmeze cursuri universitare.
- Ce înseamnă pentru dumneavoastră deviza „Pregătit pentru viață și format pentru piața forței de muncă”?
- Această deviză reflectă responsabilitatea deosebită pe care o au cadrele didactice ale extensiei noastre, atât în formarea profesională, cât și în pregătirea pentru viață a studenților.
- În final, ce mesaj aveți pentru tinerii care se gândesc să aleagă UVVG?
- Îi încurajez pe tinerii din Satu Mare să rămână acasă. La UVVG, campusul „de acasă” oferă aceeași seriozitate și dăruire din partea corpului academic ca orice universitate prestigioasă. Este și o formă de patriotism local să demonstrăm că și în Satu Mare se poate desfășura un învățământ de calitate, nu doar în centrele universitare consacrate.
- Când se va închide platforma de înscrieri pentru sesiunea din septembrie?
- Platforma online este deschisă până în 19 septembrie a.c., pentru programele medicale, respectiv 21 septembrie a.c. pentru programele de studiu non-medicale. Îi așteptăm pe toți cei interesați să se alăture Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.
- Vă mulțumesc!