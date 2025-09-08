Vernisaj de artă vizuală la Satu Mare: Tatár Zoltán János expune la Galeria de Arte Plastice

Consiliul Județean Satu Mare, Direcția Județeană pentru Cultură și Asociația Artiștilor Plastici Satu Mare invită publicul joi, 11 septembrie 2025, de la ora 17:00, la vernisajul expoziției de arte vizuale ce va avea loc în Galeria de Arte Plastice a Consiliului Județean (Palatul Administrativ).

Artistul expozant este Tatár Zoltán János, membru al Asociației Artiștilor Plastici Satu Mare, care va aduce în fața publicului lucrări ce reflectă sensibilitatea și viziunea sa artistică.

Programul cultural al serii va fi susținut de prof. Dragoș-Vastag Teodora (vocal) și de eleva Kozma Dorka (pian), de la Liceul de Arte „Aurel Popp” Satu Mare. Evenimentul va fi moderat de Bara Valeria.

În cadrul vernisajului vor rosti alocuțiuni:

· Zamfir Danciu, directorul Direcției Județene pentru Culturã Satu Mare

· Gergely Csaba, președintele Asociației Artiștilor Plastici Satu Mare

Expoziția va rămâne deschisă publicului în perioada 11 septembrie – 8 octombrie 2025, oferind o nouă ocazie de întâlnire a sătmărenilor cu arta contemporană locală.