VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: COLȚUL COPIILOR ISTEȚI ȘI FRUMOȘI

De: MATEI MARIAN IOAN – REDACTOR UCENIC LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA

Dragi copii și dragi părinți!

Mă numesc Matei, am 10 ani, sunt copil – elev în clasa a IV-a într-o minunată școală gimnazială din România. Împreună cu dumneavoastră vrem să publicăm lunar câte o poveste de viață în paginile Cotidianului Gazeta de Nord Vest și pe paginile noastre de Facebook; iar aceste povești să fie scrise pentru buna dispoziție a copiilor și a adulților.

Împreună cu Valeriu Ioan, colegul meu de redacție și cu sprijinul lui Răzvan Govor șeful meu, vrem vă prezentăm o pagină dedicată copiilor de toate vârstele, numită

Colțul copiilor isteți și frumoși.

Jake cel rapid

A fost odată un băiat pe nume Jake, care era mai rapid decât 20 de avioane supersonice la un loc. El alerga de Rufus, un inspector rău care îi pedepsea pe toți copiii ieșiți în cale, iar de teamă copiii din Subway Runnia nu ieșeau cu bicicletele în cartiere sau în curți.

Jake fugea și tot fugea …

până, s-a întâlnit cu Tricky, o fată de vârsta sa la fel de rapidă și au hotărât să facă o nouă echipă …

Astfel că au fugit … și au fugit …

până, s-au întâlnit cu Frank un clown amuzant și la fel de rapid, pe care l-au primit în echipa cea mare …

au fugit și au fugit …

până când inspectorul Rufus a pierit de atâta extenuare. Acum, toți copiii se puteau juca din nou afară datorită celor trei eroi din Subway Runnia; așa că primarul localității i-a numit pe cei trei cu demnitatea de ”Eroii Ultra Mega Super Galactici”; au trăit fericiți până la adânci bătrâneți … și așa povestea noastră s-a terminat.

Primiți-l pe Jake cel Rapid în casele dumneavoastră …

iar el și prietenii săi îi vor învăța pe copiii/nepoții dumneavoastră să diferențieze binele de rău și să lucreze în echipă.

Am scris acest text pentru ca să fiți fericiți alături de copiii dumneavoastră și să vă bucurați de această poveste în număr cât mai mare!

Bucurați-vă de veșnica copilărie voi adulților, iar între timp aveți grijă și de copiii voștri… succes ne vom revedea în minunata lume a poveștilor!

P.S. Primesc sugestii și propuneri de colaborare pe adresa de E mail: ioanmateimarian@gmail.com

La revedere!