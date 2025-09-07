VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: INCURSIUNI DE SUFLET

5

De: CEZARINA ADAMESCU – Editorialist la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA, Poetă, prozatoare, eseistă, dramaturg, editor şi redactor on-line, Membră a UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA;

Orice s-ar spune, pământul e Acasa țăranului. Fără el, se simte stingher, al nimănui, fără rădăcină, fără strămoși, fără datini, fără grai, fără trecut și fără viitor … pentru el, pământul e viață. Pământul este născător de vieți și adăpostul etern unde țăranul se retrage discret când îl ajunge timpul, la fel ca elefanții în cimitirul lor.

CASA ȚĂRANULUI E PĂMÂNTUL

(Dragoș Georgescu – Mă doare timpul !)

Vine timpul scadenței pentru țăranul român, timp al culegerii roadelor, al cântăririi celor bune și rele de pe răboj. Dorul lui arzător e pământul cu tainele și miturile lui, pământ pe care îl slujește cu credință și dragoste.

Când se află pe el, cu tălpile goale, îl sărută, îl ia în palme, îl prefiră … îl gustă. Are gust de viață … are gustul iubirii.

Țăranul își învață copiii cum să iubească pământul, cum să-l respecte, cum să-l sfințească și să-l stropească în lacrimă … și mai ales, să nu-l înstrăineze, să-l apere să nu-l fure păgânii.

Pământul e sfânt, co icoană purtată sub unghii

În propria sudoare fierbinte sau rece, pământul e darul lui Dumnezeu pentru noi; ca și apa și soarele, ca norii și ploaia. E cel care ne ține, care ne rabdă, cel care ne îngăduie. Scoarța pământului este plină de rugăciunile țăranilor și bătută de tălpile lor. Calci pe rugăciuni ca pe covorul de iarbă și uneori simți roua din lacrimile lor, înălțate de cel care nu se vinde ca și căsuța părinților, ca și vita din curte.

Cât poate el să înmagazineze din durerile oamenilor simpli, răbdători și robace, își înnobilează sufletul, care tânjește după pământul pierdut, ca după mort, ca și după vita bolnavă, moartă, vândută sau confiscată.

Într-o lume a lacrimilor, pământul e bucuria țăranului, sursa lui de energie și viață …

care îl revigorează, îl ridică din boală, îl reazemă cu picioarele sale desculțe și-l așează sub acoperișul de deasupra capului său.

Cel mai greu lucru pe lume este să știi să mori frumos, spune țăranul … în prietenie cu toți: cu Dumnezeu, cu oamenii, cu natura, cu sine … cu cerul. Țăranul nu moare, el adoarme lângă pământ, merge apoi în pământ și cu un pumn de pământ în mână, alături de cruce, se înalță la Cer, acolo unde îl așteaptă Tatăl lui, Veșnicul.

În tot acest răstimp, Facebook ne recomandă, pe alese, sicrie de lux, de toate mărimile și culorile … și ne informează cam cât costă o înmormântare în ziua de azi.

Vorba aceea: nici să mori, nici să trăiești nu mai poți în lumea aceasta!

Din nefericire!

