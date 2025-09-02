Viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș, în dialog cu cetățenii

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, a avut astăzi o serie de întâlniri cu cetățenii înscriși în audiențe, oferind sprijin și îndrumare pentru soluționarea problemelor semnalate.

Reprezentanții administrației locale reamintesc faptul că pentru o comunicare rapidă și eficientă, precum și pentru accesarea tuturor serviciilor disponibile sau transmiterea sesizărilor, cetățenii pot utiliza Satu Mare CITY Portal, accesibil la adresa: https://portal.primariasm.ro/.

Înscrierea în audiențe se face fie la Serviciul Informare și Relații Publice, camera 5, fie online, prin intermediul portalului: https://portal.primariasm.ro/category/55.