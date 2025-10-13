13 octombrie – Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului de Dezastre

În fiecare an, pe 13 octombrie, este celebrată Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului de Dezastre, stabilită de Organizația Națiunilor Unite. Scopul acestei zile este de a promova la nivel global o cultură a prevenției, siguranței și rezilienței în fața dezastrelor naturale sau provocate de om.

Este un moment oportun pentru a evidenția importanța eforturilor comune în reducerea vulnerabilităților, întărirea capacității de reacție și protejarea vieților omenești.

Reducerea riscului de dezastre înseamnă mult mai mult decât intervenții în situații de urgență – înseamnă educație, pregătire și responsabilitate din partea fiecăruia dintre noi.

Pentru a marca această zi, în perioada 11–13 octombrie 2025, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare organizează o serie de activități educative, demonstrative și de informare preventivă dedicate copiilor, tinerilor și tuturor cetățenilor din județ.

Astfel, în zilele de 11, 12 și 13 octombrie 2025, între orele 10:00 – 16:00, toate subunitățile de intervenție ale ISU Satu Mare vor găzdui evenimentul „Ziua Porților Deschise”. Vizitatorii vor putea explora expoziții cu tehnică de intervenție, autospeciale și echipamente folosite de pompieri, vor interacționa cu salvatorii și vor primi materiale informative, inclusiv broșura „Copii protejați, comunitate sigură”, destinată celor mici și adolescenților.

În perioada 11–13 octombrie, pompierii sătmăreni vor fi prezenți în comunitate, prin organizarea unor puncte de informare preventivă în centrele comerciale Auchan și Shopping City.

Aici, cetățenii vor putea participa la activități practice și interactive, precum:

* demonstrații de acordare a primului ajutor de bază;

* informații despre comportamentul adecvat în caz de cutremur;

* prezentarea ofertei educaționale a instituției;

* promovarea programului „Voluntar din pasiune”, adresat celor care doresc să se implice în sprijinul activităților pompierilor.

Totodată, în 13 octombrie, în unitățile de învățământ din județ se vor desfășura activități teoretice și practice, axate pe acordarea primului ajutor și pe comportamentul adecvat în fața diverselor tipuri de risc care pot genera situații de urgență.

Prin toate aceste demersuri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare urmărește să crească nivelul de conștientizare al populației privind importanța măsurilor de prevenție și a pregătirii continue pentru situații neprevăzute.

Prevenirea salvează vieți!

Prin informare, educație și solidaritate, putem construi împreună o comunitate mai sigură, mai pregătită și mai rezilientă în fața dezastrelor.