19 persoane fără adăpost s-au reintegrat în societate, cu sprijinul Centrului Social de Urgență Satu Mare

Direcția de Asistență Socială Satu Mare marchează Ziua Internațională a Persoanelor Fără Adăpost printr-un mesaj de solidaritate și încurajare adresat celor care, în ciuda dificultăților, își doresc să-și reconstruiască viața.

Reprezentanții instituției au transmis că sunt permanent atenți la nevoile semenilor și vin în sprijinul celor care au nevoie de ajutor, oferind nu doar adăpost, ci și sprijin moral și social pentru reintegrarea în comunitate.

În acest context, 19 beneficiari ai Centrului Social de Urgență Satu Mare au reușit, în ultimul an, să se reintegreze în societate – și-au găsit un loc de muncă și s-au mutat în chirie.

„Le transmitem beneficiarilor noștri să aibă ambiția și puterea de a-și reconstrui drumul în viață și îi felicităm pe cei care au reușit să o ia de la capăt”, au transmis reprezentanții Direcției de Asistență Socială Satu Mare.