DSVSA a aplicat amenzi în valoare totală de – 9.700 lei, din care – 8.500 lei pentru o exploatație profesională de suine, din localitatea Cămin

În această săptămână medicii veterinari oficiali, din cadrul D.S.V.S.A. – Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 128 controale în exploatații profesionale și non profesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare, farmacii din județul Satu Mare.

În urma acestor controale, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, din care 2 amenzi contravenționale, în valoare totală de – 9.700 lei, din care – 8.500 lei pentru o exploatație profesională de suine, din localitatea Cămin, pentru neconducerea și păstrarea necorespunzătoare a Registrului de Exploatație și 1.200 lei – pentru 1 exploatație non profesională, din localitatea Satu Mare (1.200 lei x 1), precum și 2 avertismente, în 2 exploatații non profesionale, din localitățile: Supuru de Jos și Ciuperceni, pentru – vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare.

Conform datelor, în Uniunea Europeană, evoluează Influență Aviară – cu focare primare sau secundare, atât în exploatații avicole cât și în arealul sălbatec în : Austria, Bulgaria, Spania, Germania, Portugalia, Polonia, Olanda, Danemarca, Franța și Norvegia.

În această perioadă, evoluează în U.E. Pestă Porcină Africană, în : Polonia, Estonia, România, Lituania, Letonia, Germania, Italia, Croația, Bosnia Herțegovina, Serbia, Moldova și Ungaria.

În judeţul Satu Mare, există restricții sanitare veterinare, datorate focarelor de Pestă Porcină Africană, din localitățile Boghiş, Doba, Cămin, Eriu Sâncrai, Satu Mic, Rătești, Supuru de Jos și Beltiug. În această săptămână a fost stins focarul de PPA din localitatea Santău.

Pentru prevenirea îmbolnăvirii porcinelor de pestă porcină africană, Conform ORDINULUI nr. 132/418/2023 Exploatațiile noncomerciale de porcine, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii şi cerințe de biosecuritate:

Condiţii:

porcinele deținute trebuie să fie identificate individual și înregistrate în Baza națională de date (B.N.D.);

exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar;

porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deținut de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploatația;

comercializarea porcinelor şi a produselor provenite de la acestea, este interzisă.

Cerinţe de biosecuritate:

porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deținute cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice;

adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua uşor curățenia şi dezinfecția;

trebuie să se asigure condiții pentru spălarea şi dezinfectarea mâinilor şi a încălțămintei la intrarea şi la ieşirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

trebuie schimbată încălțămintea la intrarea şi la ieşirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

trebuie folosită o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;

trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;

trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore al persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic;

trebuie să se asigure împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele şi aşternutul acestora;

porcinele trebuie să fie hrănite cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;

paiele pentru aşternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

resturile menajere care conţin urme de carne/produse din carne de porc/mistreţ și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate sub nici o formă în hrana porcilor.

D.S.V.S.A. Satu Mare, datorită menţinerii restricțiilor impuse de focarul de Rabie, din judeţ, apărut la o bovină moartă într-o exploatație non profesională din localitatea Danbolt, dar şi datorită focarului de Rabie diagnosticat, în cadrul L.S.V.S.A. Satu Mare, la un câine (canis lupus familiaris), de sex femel, mort într-o exploatație non profesională din localitatea Negreşti Oaş, după ce a venit în contact cu o vulpe, și apoi confirmat în cadrul Laboratorului Național de Referință pentru Diagnostic și Sănătate Animală București. Astfel continuă măsurile cu privire la inspecția zilnică a animalelor receptivele din zonele adiacente, până la restricţionarea mișcării animalelor și la verificarea zonelor de protecție și supraveghere impuse, pentru animalele din speciile receptive..

Ca măsură de restricționare și combatere, în aceste zone continuă identificarea și gestionarea câinilor fără stăpân, ținând cont de mișcarea necontrolată a acestora în teritoriu, dar și ținând cont și de riscul epidemiologic ridicat legat de această boală mortală atât la animale cât și la om.

S-a efectuat vaccinarea carnasierelor din localitățile țintă, cu consemnarea în carnetul de sănătate, individual pentru fiecare câine sau pisică.

Verificări periodice se fac în zonele de protecție în localitățile Danbolt/ Fond Cinegetic nr.14 Halmeu și Negreşti Oaş/ Fond Cinegetic 4 Negreşti, dar și în zonele de supraveghere, din fondurile cinegetice limitrofe, pentru depistarea animalelor receptive cu semne clinice de boală sau a cadavrelor de animale.

Toate animalele cu comportament anormal vor fi notificate imediat la DSVSA Satu Mare, carnivorele suspecte de rabie vor fi ucise și afluire în condiții de insecuritate la LSVSA Satu Mare, însoţite de o cerere de analiză.

Cadavrele carnasierelor (lupi, vulpi, şacali, câini, pisici, bursuci.) găsite moarte în fondurile cinegetice, sau în zonele adiacente vor fi afluire la LSVSA Satu Mare, însoțite de o cerere de analiză, de către personalul instruit al gestionarilor fondurilor cinegetice.

Periodic se organizează, vânători la specia vulpe, dar și la alte carnivore sălbatice, fără a fi utilizați câini de vânătoare, în fondurile cinegetice, cu afluirea în condiții de biosecuritate la LSVSA Satu Mare, a cadavrelor animalelor vânate, care vor fi însoțite de cererea de analiză.

D.S.V.S.A. Satu Mare, începând cu luna octombrie 2025, a demarat acțiunea anuală de vaccinare antirabică a efectivelor de carnasiere domestice (câini, pisici, dihori) de pe raza județului.

Deţinătorii de carnasiere sunt rugați să prezinte aceste animale la cabinetele veterinare private, cabinetele veterinare concesionate, în locurile stabilite în fiecare localitate de administrația locală, pentru microciparea caninelor neidentificate și pntru vaccinarea obligatorie antirabică, a tuturor animalelor deținute. Această acțiune va fi complectată și de acțiunea de deparazitare internă și externă a caninelor deţinute.

Deţinătorii de carnasiere vor prezenta la ora realizării acţiunii, de vaccinare antirabică şi carnetul de sănătate individual, pentru fiecare, câine, pisică, supus acţiunii

D.S.V.S.A. Satu Mare, aplică măsurile de conştientizare a persoanelor implicate în activități de creştere a animalelor din judeţ, la speciile listate, în următoarea perioadă de timp, prin aplicarea de măsuri speciale, pentru prvenirea răspândirii infecției cu virusul bolii limbii albastre, (BTV), de circulație a acestora, de monitorizarea permanentă a stării de sănătate a animalelor, de obligația crescătorilor de animale de notificare a oricărei suspiciuni de boală transmisibilă, iar în ce privește circulația animalelor, de notificare a intenției anterior achiziționării, în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de sănătate la locul de origine al animalelor.

De asemenea, recomandăm instalarea de bariere fizice şi utilizarea insecticidelor și repelenților care pot ajuta la reducerea numărului de insecte din adăposturi și din jurul animalelor, precum și îndepărtarea gunoiului de grajd și a apei din apropierea adăposturilor şi de pe platforma de gunoi, care constituie un biotop favorabil dezvoltării vectorilor.

În calitate de autoritate sanitară veterinară competentă teritorial, D.S.V.S.A. Satu Mare , va monitoriza și verifica toate transporturile de animale din specii listate, pentru infecția cu virusul bolii limbii albastre, conform instrucţiunilor transmise şi în conformitate cu prevederile legislative, în scopul protejării teritoriului județului și a României de îmbolnăviri cu virusul bluetongue.

Pentru orice fel de sesizare, reclamație în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentului, vă rugăm să apelați CALL CENTER, la numărul de telefon 0800826787 sau DSVSA SATU – MARE 0261715956, 0760789016.